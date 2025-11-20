Україну накриє туман: у яких областях буде обмежена видимість

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту

21 листопада в Україні, крім півдня, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Низку областей накриє туман мапа: Український гідрометеорологічний центр

Також у столиці та Київській області уночі місцями невеликий, вдень помірний дощ, уночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

Нагадаємо, цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди, типовий для пізньої осені. Очікуються часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо у західних та північних областях, а також значні перепади нічних і денних температур. Найхолодніші ночі очікуються ближче до кінця тижня.

Як повідомлялося, 19 листопада в Україну повернеться холод. Очікується збільшення опадів, а місцями можливий мокрий сніг. Зміна погоди буде пов’язана з наближенням циклону із південного заходу.