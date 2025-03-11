DeepState: ЗСУ мають успіхи на Донеччині, росіяни просунулись на Курщині

Російські окупанти просунулися на Курщині біля Мирного та Зозулівки

Збройні сили Україні відкинули російських окупантів на Донеччині, біля Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState.

Так, Сили оборони України відкинули ворога біля Новосілки.

Водночас, російські окупанти просунулися на Курщині біля Мирного та Зозулівки.

Нагадаємо, російські війська просунулися в самій Суджі за підтримки сил Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни просунулися на південь від Суджі завдяки підтримці з боку північнокорейських військ і масованому використанню дронів-FPV з волоконно-оптичними кабелями. Також повідомляється, що армія РФ просунулась в промислову зону на північному сході Суджі.

До слова, Костянтинопіль на Донеччині досі перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState. «Незважаючи на заяви міноборони РФ та російських воєнкорів, н.п. Костянтинопіль досі перебуває під контролем Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники запустили декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з російськими прапорами.

Також російські війська зосередили основний наступ у Курській області. На інших ділянках фронту у ЗСУ з'явилися можливості контратакувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Великої Британії.