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DeepState: ЗСУ мають успіхи на Донеччині, росіяни просунулись на Курщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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DeepState: ЗСУ мають успіхи на Донеччині, росіяни просунулись на Курщині
Триває 1112-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти просунулися на Курщині біля Мирного та Зозулівки

Збройні сили Україні відкинули російських окупантів на Донеччині, біля Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState.

Так, Сили оборони України відкинули ворога біля Новосілки.

DeepState: ЗСУ мають успіхи на Донеччині, росіяни просунулись на Курщині фото 1
скриншот: deepstatemap.live

Водночас, російські окупанти просунулися на Курщині біля Мирного та Зозулівки.

DeepState: ЗСУ мають успіхи на Донеччині, росіяни просунулись на Курщині фото 2
скриншот: deepstatemap.live
DeepState: ЗСУ мають успіхи на Донеччині, росіяни просунулись на Курщині фото 3
скриншот: deepstatemap.live

Нагадаємо, російські війська просунулися в самій Суджі за підтримки сил Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни просунулися на південь від Суджі завдяки підтримці з боку північнокорейських військ і масованому використанню дронів-FPV з волоконно-оптичними кабелями. Також повідомляється, що армія РФ просунулась в промислову зону на північному сході Суджі.

До слова, Костянтинопіль на Донеччині досі перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState. «Незважаючи на заяви міноборони РФ та російських воєнкорів, н.п. Костянтинопіль досі перебуває під контролем Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники запустили декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з російськими прапорами.

Також російські війська зосередили основний наступ у Курській області. На інших ділянках фронту у ЗСУ з'явилися можливості контратакувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Великої Британії.

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Теги: окупанти Міноборони армія Міноборони РФ наступ росіяни війна Курщина

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