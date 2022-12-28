Туман і рвучкий вітер: прогноз погоди на 28 грудня

Волога погода супроводжуватиметься сьогодні рвучким вітром західного напрямку

У середу, 28 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Україна в середу опиниться під впливом потужної південної зони підвищеного атмосферного тиску. Тому 28-го грудня в більшості областей суттєвих опадів не передбачається. Збільшуватимуть вологість хіба що тумани. Лише в східних областях, на Полтавщині, Сумщині, у Дніпрі з районами та на південному сході близькість атмосферного фронту зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.

Але й там вже вдень все ж буде більше просто щільної хмарності, аніж якихось істотних опадів.

Волога погода супроводжуватиметься сьогодні рвучким вітром західного напрямку, який часом досягатиме значень сильного.

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Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0+5 градусів, на півдні +3+8 градусів.

У Києві 28-го грудня істотні опади малоймовірні. Західний вітер очікується поривчастим, часом до сильного. Вночі в столиці близько нуля, завтра вдень +1+3 градуси.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.