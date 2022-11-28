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Туман та мокрий сніг: якою буде погода 28 листопада

Альона Боженко
glavcom.ua
Туман та мокрий сніг: якою буде погода 28 листопада
Прогноз погоди на 28 листопада
фото із відкритих джерел

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою

У понеділок, 28 листопада, в Україні прогнозується мокрий сніг та туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних, північних та місцями центральних областях туман ; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від -2 градусів морозу до +3 тепла, у південній частині вдень +3...+8 градусів тепла, у Криму до +11.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ зі снігом, температура повітря становитиме -1...+1 градус.

Туман та мокрий сніг: якою буде погода 28 листопада фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків на початку тижня погода в Україні буде зі снігом і дощем, з четверга почнуться морози.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці не виїжджати в місто на власних авто без нагальної потреби. У місті сильний снігопад. 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад повітря вітер

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