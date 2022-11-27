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Очікуються снігопади. У Києві влада попередила водіїв про погіршення дорожніх умов

Альона Боженко
glavcom.ua
Очікуються снігопади. У Києві влада попередила водіїв про погіршення дорожніх умов
У столиці влада попередила водіїв про погіршення дорожніх умов
фото ілюстративне

Водіїв влада закликає бути уважними на дорогах

У столиці, 27 листопада, прогнозують снігопади та морози. Про це повідомила пресслужба КМДА.

«Зима в столиці виявилася ранньою. Нові снігопади метеорологи прогнозують у неділю 27 листопада. Мокрий сніг з дощем можливий у понеділок. А вже з середини наступного тижня температура опуститься до -2°C вдень і -5°C вночі», – йдеться у повідомленні. у повідомленні.

«Київавтодор» готовий вивести на вулиці до 525 одиниць основної та додаткової техніки для збирання снігу та протиожеледної обробки покриття.

Водіїв закликають бути уважними на дорогах і наскільки можна не виїжджати на своїх авто під час снігопаду. Пішоходам необхідно користуватися флікерами та ліхтариками у темний час доби.

Нагадаємо, Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Пункти обігріву працюватимуть щодня. Більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста.

 

Теги: влада Київавтодор снігопад

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