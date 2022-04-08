Для мародерів Путіна. Служба доставки відмовилася відправляти товари, якщо на них нема чеку

Активісти виявили на трансляціях із відділень кур'єрської служби СДЕК, як російські окупанти відправляють награбоване в Україні

Російська служба доставки СДЕК при надсиланні посилок почала вимагати чеки з магазину або інші підтвердження права власності на товар. Такий наказ гендиректора компанії Леоніда Гольдорта від 5 квітня, пише «Медиазона».

«При прийнятті відправлень недокументарного характеру на території ЄАЕС до доставки від фізичної особи до фізичної особи перевіряти повноваження особи (відправника) на розпорядження товаром (касовий чек про купівлю товару чи інший документ, що підтверджує право власності на товар). У разі ненадання зазначених документів клієнту має бути відмовлено у наданні кур'єрських послуг», – йдеться в наказі.

Раніше білоруські активісти виявили на трансляціях із відділень СДЕК на кордоні з Україною, як російські військові відправляють посилки з викраденими в Україні технікою та речами.

Після цього служба доставки СДЕК вимкнула відео з відділень, які поруч з Україною.

У відділенні СДЕК прикордонного міста Новозибків у Брянській області, звідки військові масово відправляли посилки, журналістам підтвердили введення нових правил. Співробітник відділення зазначив, що для відправки посилок вимагають «чек про покупку або хоча б технічний паспорт виробу».

Як повідомлялося, рашисти облаштували в Білорусі мародерський базар, де продають награбоване в Україні.