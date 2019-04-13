У Блоці Порошенка закликали провести всеукраїнську мобілізацію проти Зеленського



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Фото: Станіслав Груздєв

«У разі перемоги Зеленського країну чекає похмуре майбутнє», - робить висновок нардеп Барна

Сам факт існування Володимира Зеленського як кандидата в Президенти України вже є паплюженням української нації. Таку думку висловив депутат від БПП Олег Барна.

«Зеленський - українофоб, який не знає державну мову, який зневажає 90% українців, яких він має очолити, який насміхався над вірою, коли ми отримали омріяну незалежну українську церкву і Томос. Зеленський називав мою країну «повією», - нагадав Барна.

Якщо Зеленський стане президентом, Україну чекає похмуре майбутнє. «Чи ми отримаємо мир на умовах капітуляції, чи буде згорнуто безвіз у Європу, але з’явиться безвіз у Сибір?», - риторично запитує депутат.

Барна закликає «провести громадську всеукраїнську мобілізацію проти цього російського реваншу і приватизації України Коломойським».

Барна і Зеленський відомі своїм зневажливим ставленням один до одного. Так, у жовтні 2018 року Олег Барна «послав на 3 букви» журналіста каналу «1+1», який запитав депутата, чому той голосував за інших депутатів під час парламентського голосування. У відповідь Володимир Зеленський записав відеозвернення до Барни, у якому публічно «послав його в сраку», запустивши таким чином флешмоб.

«Якщо він не вибачиться за свої жарти перед країною, то буде асоціюватися виключно як «містер Срака. Я тільки можу відповісти йому його ж словами, або по-лемківськи «Іди в дупу» - коментує Барна.

Нагадаємо, що нещодавно Олег Барна засвітився у черговому скандалі, коли у коридорі телеканалу ZIK схопив за комір вишиванки представника Зе-команди Святослава Юраша, порвавши її.

Повний текст інтерв’ю «Главкома» з Олегом Барною читайте тут: Олег Барна: Підлі паскуди, прикрившись вишиванкою, здають Україну.