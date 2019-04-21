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    Суспільство

    У Чернігові померлу жінку вже вдруге за п’ять років запрошують обрати президента України

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    У Чернігові померлу жінку вже вдруге за п’ять років запрошують обрати президента України

    Жителька Чернігова звернулася до голови виборчої дільниці № 740994 зі скаргою на те, що з 2014 року її сестрі-покійниці надходять запрошення проголосувати, незважаючи на відповідні заяви з проханням виправити помилку

    У Чернігові вже вдруге за п’ять років надсилають запрошення на вибори президента України померлій жінці. Про це повідомляє прес-служба регіонального осередку «Опори», пише УНН.

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    Згідно з інформацією, в обласному центрі на виборчій дільниці № 740994 жителька Чернігова звернулася до голови дільничної виборчої комісії Марини Солоніної зі скаргою на те, що з 2014 року її сестрі-покійниці надходять запрошення проголосувати, незважаючи на відповідні заяви з проханням виправити помилку.

    «Чому я маю плакати безкінечно? Вносять сестру-покійницю до списків. Моє прізвище Прокопенко, її - Заславська. П’ять років писала заяви – і знову приходять запрошення», - скаржиться жінка.

    Нагадаємо, станом на 17:00 дня другого туру виборів президента України, 21 квітня, до поліції надійшло майже 940 повідомлень, пов’язаних з виборами, слідчими підрозділами Нацполіції відкрито 12 кримінальних проваджень, складено 13 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері.

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