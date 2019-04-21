У Кривому Розі до списків виборців потрапив восьмирічний хлопчик



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Рік народження хлопця 2011-й був помилково зазначений 2001-м під час формування списку виборців для голосування у ІІ турі виборів

Наразі правоохоронці не вбачають ані адміністративного, ані кримінального правопорушення – лише перевіряють, як сталася ця помилка

У Кривому розі правоохоронці перевіряють, яким чином до списку виборців однієї з дільниць був внесений восьмирічний хлопець. Про це повідомила прес-секретар ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, інформує УНН.

«Випадок (про внесення до списку виборців хлопця 8 років – ред.) зареєстрований, наразі проводиться перевірка», - зазначила Старчевська.

За її словами, наразі правоохоронці не вбачають ані адміністративного, ані кримінального правопорушення – лише перевіряють, як сталася ця помилка.

Як повідомляли спостерігачі, рік народження хлопця 2011-й був помилково зазначений 2001-м під час формування списку виборців для голосування у ІІ турі виборів, у І-му турі дані хлопця до списку не вносились.

Нагадаємо, у Кривому Розі жінка у стані алкогольного сп'яніння пожувала бюлетень.