  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Кривому Розі до списків виборців потрапив восьмирічний хлопчик

    • Розсилка
    Рік народження хлопця 2011-й був помилково зазначений 2001-м під час формування списку виборців для голосування у ІІ турі виборів - У Кривому Розі до списків виборців потрапив восьмирічний хлопчик
    Рік народження хлопця 2011-й був помилково зазначений 2001-м під час формування списку виборців для голосування у ІІ турі виборів

    Наразі правоохоронці не вбачають ані адміністративного, ані кримінального правопорушення – лише перевіряють, як сталася ця помилка

    У Кривому розі правоохоронці перевіряють, яким чином до списку виборців однієї з дільниць був внесений восьмирічний хлопець. Про це повідомила прес-секретар ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, інформує УНН.

    Читайте також

    «Випадок (про внесення до списку виборців хлопця 8 років – ред.) зареєстрований, наразі проводиться перевірка», - зазначила Старчевська.

    За її словами, наразі правоохоронці не вбачають ані адміністративного, ані кримінального правопорушення – лише перевіряють, як сталася ця помилка.

    Як повідомляли спостерігачі, рік народження хлопця 2011-й був помилково зазначений 2001-м під час формування списку виборців для голосування у ІІ турі виборів, у І-му турі дані хлопця до списку не вносились.

    Нагадаємо, у Кривому Розі жінка у стані алкогольного сп'яніння пожувала бюлетень.

    Читайте також
    вибори Кривий Ріг Дніпропетровщина президент поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ