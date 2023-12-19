Міноборони пояснило різницю між рекрутингом та мобілізацією

Міноборони наголошує, що на необхідності розуміти, що захист країни – це конституційний обов’язок кожного

Між рекрутингом і мобілізацією є велика різниця, одне інше не може замінити. Про це заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі «Радіо Свобода».

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«Важливо усвідомлювати, що рекрутинг не має бути замість мобілізації. Рекрутинг – це спосіб покращити сервіс для громадян, які готові доєднатися до ЗСУ», – зазначив він.

Павлюк наголосив на необхідності розуміти, що захист країни – це конституційний обов’язок кожного. «І рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо. Він створений для того, щоб ті, хто хоче іти у військо, отримали кращі умови, зрозуміліший шлях, можливість вибору. Це не значить, що ми не будемо мобілізовувати, це не значить, що у всіх інших нема цього обов’язку», – сказав він.

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В Міноборони наголосили, що результати рекрутингу ще зарано оцінювати, бо треба хоча б три місяці пропрацювати.

«Але рекрутинг не буде замість мобілізації, бо це сервіс для тих, хто готовий доєнатися для ЗСУ. На першому етапі ми бачимо, що є відгуки, є заявки. Зараз є певний оптимізм», – наголосив Павлюк.

За його словами, для того, щоб зрозуміти, як рекрутинг спрацює в реальності, треба подивитися, скільки з тих людей, які зацікавилися, дійде до військово-лікарських комісій, скільки з них виявляться потім придатними і опиняться у війську.

Павлюк обурився посилами в суспільстві щодо негативного сприйняття, що людей «хапають» в громадських місцях.

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«Я хочу запитати, а як державі повідомити громадянам, що держава їх потребує для захисту? Багато людей заявляють, що готові доєднатися до ЗСУ, якщо покличуть. От як покликати? Як їм всім повідомити, що вони потрібні, якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає прихід з повістками в публічне місце для того, щоб сказати: «шановні громадяни, ви маєте оновити дані». Якщо у вас дані оновлені, то повістка ця вам нічого не змінює. Якщо ви не оновлюєте дані про себе, то ви порушуєте закон», – наголосив він.

А також додав, що наразі чомусь фокус у суспільстві зміщений в бік меншості, яка обурюється, що вони не розраховували на вручення повісток в ресторані, а не у бік військових на фронті, які у відпустку не можуть піти.

Нагадаємо, у Полтаві повістки військовозобов'язаним мешканцям працівники Територіальних центрів комплектування почнуть видавати за графіком. Зокрема, групи, які складаються зі співробітників військкомату та поліцейських, здійснюватимуть обхід вранці та ввечері.