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В Одесі блогери «зливали» локації ТЦК до проросійських Телеграм-каналів

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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В Одесі блогери «зливали» локації ТЦК до проросійських Телеграм-каналів
В Одесі затримали блогерів, які працювали на російські спецслужби
фото СБУ

СБУ затримала в Одесі блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію 

В Одесі сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ТЦК до Телеграм-каналів російських спецслужб. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, фігуранти намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» розташування військових ЗСУ на території міста до проросійських Телеграм-каналів.

«Для цього зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК. Також блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів», - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що окупанти могли використати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників.

Затримано сім фігурантів. Серед затриманих - подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського Телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тис. користувачів.

СБУ затримала подружжя, яке працювало на російські спецслужби
СБУ затримала подружжя, яке працювало на російські спецслужби
фото СБУ

Зазначається, що цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони.

Окрім подружжя було затримано ще одного місцевого жителя. Крім того, затримано чотирьох мешканців Одеси, що намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. Серед них – адміністратор регіонального Телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Фігурантам повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники СБУ та НАБУ викрили колишнього очільника Департаменту «Укренерго», який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів. За даними слідства фігурант навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

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Теги: СБУ Одеса військові мобілізація ТЦК

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