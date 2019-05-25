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    Суспільство

    У «Демальянсі» закликали створити блок неолігархічних партій і назвали потенційних союзників

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    На переконання Гацька, зараз головне завдання &ndash; &laquo;переконати малий та середній бізнес вилазити з кущів і фінансувати альтернативу олігархічним проектам&raquo; - У «Демальянсі» закликали створити блок неолігархічних партій і назвали потенційних союзників
    На переконання Гацька, зараз головне завдання – «переконати малий та середній бізнес вилазити з кущів і фінансувати альтернативу олігархічним проектам»

    Союзники партії «Демальянс» визначаються чотирма критеріями – проукраїнськість, центристська та правоцентристська ідеологія, неолігархічність та доброчесність - Гацько

    Лідер партії «Демальянс» Василь Гацько вважає, що союз неолігархічних партій має бути оформлений в блок і тоді питання «прохідності» до парламенту не буде таким гострим. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Гацька, політичні союзники партії «Демальянс» визначаються чотирма критеріями – проукраїнськість, центристська та правоцентристська ідеологія, неолігархічність та доброчесність.

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    «Виходячи з цього, наше коло – ініціатива Вакарчука, «Самопоміч», «Громадянська позиція», «Хвиля», «Дій з нами» і так далі. Воно не є малочисельним, але воно не є ресурсним», - наголошує політик.

    Саме тому, на переконання Гацька, зараз головне завдання – «переконати малий та середній бізнес вилазити з кущів і фінансувати альтернативу олігархічним проектам».

    «Іншого варіанту на швидку капіталізацію у нього (малого та середнього бізнесу – ред.) не існує.

    Нагадаємо, партія Вакарчука пропонує об’єднуватися навколо політсили з найбільшим рейтингом.

    Раніше повідомлялося, що набув чинності указ Зеленського про розпуск Ради. В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори.

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Указ про розпуск Ради вже набув чинності.

    Більше читайте: Василь Гацько: Наша задача – перемогти телевізор, через який олігархи керують країною

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