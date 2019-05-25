У «Демальянсі» закликали створити блок неолігархічних партій і назвали потенційних союзників



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На переконання Гацька, зараз головне завдання – «переконати малий та середній бізнес вилазити з кущів і фінансувати альтернативу олігархічним проектам»

Союзники партії «Демальянс» визначаються чотирма критеріями – проукраїнськість, центристська та правоцентристська ідеологія, неолігархічність та доброчесність - Гацько

Лідер партії «Демальянс» Василь Гацько вважає, що союз неолігархічних партій має бути оформлений в блок і тоді питання «прохідності» до парламенту не буде таким гострим. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Гацька, політичні союзники партії «Демальянс» визначаються чотирма критеріями – проукраїнськість, центристська та правоцентристська ідеологія, неолігархічність та доброчесність.

«Виходячи з цього, наше коло – ініціатива Вакарчука, «Самопоміч», «Громадянська позиція», «Хвиля», «Дій з нами» і так далі. Воно не є малочисельним, але воно не є ресурсним», - наголошує політик.

Саме тому, на переконання Гацька, зараз головне завдання – «переконати малий та середній бізнес вилазити з кущів і фінансувати альтернативу олігархічним проектам».

«Іншого варіанту на швидку капіталізацію у нього (малого та середнього бізнесу – ред.) не існує.

Нагадаємо, партія Вакарчука пропонує об’єднуватися навколо політсили з найбільшим рейтингом.

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У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Указ про розпуск Ради вже набув чинності.