У Харкові раптово помер відомий скульптор
Сейфаддін Гурбанов раптово помер сьогодні, 16 листопада, на 60-му році життя
Скульптор, народний художник України Сейфаддін Гурбанов раптово помер сьогодні, 16 листопада. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
«Прийміть щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. Пішла ціла епоха. Роботи Сейфаддіна Гурбанова багато в чому визначили нинішній скульптурний вигляд Харкова. Професіонал і неперевершений майстер, він створив такі пам'ятники, які стали візитними картками Харкова і заслужили народну любов. , «Перша вчителька», «Інспектор ДАІ», «Сім чудес Харкова» та багато інших не залишають байдужим нікого: іноді вони просто змушують усміхнутися, іноді – задуматися про вічне... І зовсім недавно ми разом відкривали пам'ятник у Сквері мислителів. . Він міг зробити ще так багато! Але життя часто буває несправедливим. Сил вам у цей тяжкий час. Сумуємо разом з вами», – цитує пресслужба мера Харкова Ігоря Терехова.
Однією з останніх робіт скульптура стала композиція «Дерево життя», встановлена у Сквері мислителів на вул. Полтавський Шлях на знак дружби між Україною, Казахстаном та Азербайджаном.
2004 року Сейфаддіну Гурбанову присвоєно звання Заслуженого художника України, 2010 року - Народного художника України. Доцент кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну та мистецтв.
Почесний громадянин Харківської області, нагороджений Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава», Міжнародним орденом «Свята Софія», Міжнародною нагородою «Сократ» британського університету в Оксфорді.
Автор низки пам'ятників у Харкові (нобелівському лауреату Іллі Мечникову, архітектору Олексію Бекетову, «Скрипаль на даху», «Перша вчителька», «Інспектор ДАІ», «Древо життя»), пам'ятника Мусліму Магомаєву в Києві, Григорію Сковороді в Любляні (Словенія) та ін. Є автором державних та міжнародних нагород: «Золотий ягуар», «Європейська якість», «Вища проба», «Золотий меркурій», «1000-річчя».