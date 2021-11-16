У Харкові раптово помер відомий скульптор

Сейфаддін Гурбанов раптово помер сьогодні, 16 листопада, на 60-му році життя

Скульптор, народний художник України Сейфаддін Гурбанов раптово помер сьогодні, 16 листопада. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

«Прийміть щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. Пішла ціла епоха. Роботи Сейфаддіна Гурбанова багато в чому визначили нинішній скульптурний вигляд Харкова. Професіонал і неперевершений майстер, він створив такі пам'ятники, які стали візитними картками Харкова і заслужили народну любов. , «Перша вчителька», «Інспектор ДАІ», «Сім чудес Харкова» та багато інших не залишають байдужим нікого: іноді вони просто змушують усміхнутися, іноді – задуматися про вічне... І зовсім недавно ми разом відкривали пам'ятник у Сквері мислителів. . Він міг зробити ще так багато! Але життя часто буває несправедливим. Сил вам у цей тяжкий час. Сумуємо разом з вами», – цитує пресслужба мера Харкова Ігоря Терехова.

Однією з останніх робіт скульптура стала композиція «Дерево життя», встановлена у Сквері мислителів на вул. Полтавський Шлях на знак дружби між Україною, Казахстаном та Азербайджаном.