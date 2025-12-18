В Одесі через відсутність світла люди перекривали вулиці: влада зробила заяву

В Одесі вже кілька днів майже немає світла

Голова Одеської ОВА: В місті працюють пункти незламності

Сьогодні, 18 грудня, в Одесі зафіксовані випадки перекриття доріг мешканцями будинків, у яких тривалий час відсутнє електропостачання. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих зберігати витримку, передає «Главком».

«Розумію емоції людей. Коли світла немає кілька днів поспіль – це складно і виснажливо. Внаслідок ворожих атак енергетика Одещини зазнала масштабних пошкоджень. Відновлювальні роботи ускладнені повторними обстрілами та постійними повітряними тривогами. Але енергетики працюють цілодобово та роблять усе можливе, щоб світло повернулося в кожен дім у найкоротші терміни. Всі проблемні адреси в роботі, відновлення триває», – йдеться у дописі.

Кіпер додав: «Прошу одеситів зберігати витримку. Поки роботи продовжуються, в місті працюють пункти незламності. Адреси опубліковані на офіційному сайті міста. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу».

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод.

Нагадаємо, 17 грудня Одеська обласна військова адміністрація оголосила надзвичайну ситуацію державного рівня після засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, росіяни завдали удару по підстанції в місті Арциз, що на Одещині. Компанія ДТЕК показала наслідки руйнувань внаслідок російської атаки. Місто Арциз повністю залишилося без електрики. Міський голова Сергій Парпуланський повідомив, що відновлення електропостачання очікується не раніше, ніж через тиждень.