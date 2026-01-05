Головна Київ Новини
У Славутичі через обстріл знеструмлено 8,5 тисяч осель: адреси пунктів незламності

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У пунктах незламності жителі міста можуть підзарядити гаджети
фото з відкритих джерел

Заклади соціальної сфери забезпечені електрикою від генераторів та акумуляторів, зв’язок та інтернет у місті наявні

Внаслідок нічного обстрілу Київщини місто Славутич залишилося без централізованого електропостачання, що торкнулося майже 8,5 тисяч родин. Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи для якнайшвидшого повернення світла в домівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

За словами голови КОВА, енергетики вже працюють над відновленням, обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема системи водо- та теплопостачання, переведені на резервне живлення і працюють у штатному режимі.

Заклади соціальної сфери забезпечені електрикою від генераторів та акумуляторів, зв’язок та інтернет у місті наявні.  

За словами Калашника, для потреб населення відкриті пункти незламності, а підрозділи поліції та ДСНС перейшли на посилений режим несення служби.

За даними Славутицької міської ради, у місті почали працювати стаціонарні пункти незламності, де жителі міста можуть підзарядити гаджети. 

Пункти незламності у Славутичі:

  • Школа 1;
  • Гімназія «КрОКус» (школа 2);
  • Школа 3;
  • Ліцей «БезМеж» (школа 4);
  • Кіноконцертний комплекс;
  • КП «ЖКЦ»;
  • Загальноміський бібліотечно-інформаційний центр;
  • Пожежна частина. 


Також, за даними Славутицької міської ради, у місті з 11-00 до 13-00 буде відсутнє водопостачання. Жителів Славутича закликали подбати про запаси води на вказаний період. 

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня російські окупанти вкотре завдали ударів по Київській області, внаслідок яких зруйновано житловий будинок, пошкоджено 13 приватних будинків, автомобілі та багатоповерхівку. Також у ніч на 5 січня під час ворожої атаки зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі Києва. Підтверджено смерть однієї людини та травмування ще чотирьох цивільних. 

