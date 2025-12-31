Україна встановила рекорд за кількістю атак на енергетику РФ – Bloomberg

Російська влада очікує, що прибуток від нафти і газу наступного року впаде до 23% бюджетних доходів

У грудні було здійснено щонайменше 24 атаки на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та іншу інфраструктуру

Україна значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. У грудні було встановлено рекорд за кількістю атак від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За підрахунками Bloomberg, протягом місяця було зафіксовано щонайменше 24 удари по російських нафтопереробних підприємствах, нафтових танкерах та інших морських об’єктах, а також по ключових елементах трубопровідної системи. Особливу увагу було зосереджено на морській інфраструктурі. Зокрема, неодноразово атакувалися нафто- й газовидобувні родовища компанії «Лукойл» у Каспійському морі.

Крім того, упродовж грудня зазнали ударів порти Тамань і Ростов у Чорному морі – внаслідок атак спалахнули кілька танкерів. Паралельно тривали операції проти «тіньового флоту» РФ.

На тлі цих подій російська влада прогнозує скорочення надходжень від нафти й газу до 23% бюджету у наступному році – це мінімальний показник за всю історію спостережень.

Нагадаємо, підрозділи Повітряних сил завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

Раніше Сили оборони завдали ударів по важливих для російської армії об’єктах у Рязанській області та на тимчасово окупованій Луганській області.