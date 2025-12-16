Порятунок енергосистеми. Гендиректор ДТЕК назвав обладнання, якого найбільше бракує

Ключове завдання зараз – пошук обладнання для відновлення енергосистеми – гендиректор ДТЕК Тімченко у коментарі Washington Post

Тімченко: Найважливішими компонентами є трансформатори та газові компресори

Зараз ключове завдання – це пошук обладнання для відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергосистеми. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню The Washington Post.

«Ми втратили значну частину наших потужностей. Зараз ключовим завданням є пошук обладнання на заміну в різних частинах Європи, яке ми можемо швидко доставити до України», – сказав він.

Тімченко додав, що найважливішими компонентами є трансформатори та газові компресори.

«Ми реагуємо якомога швидше, але стає дедалі складніше», – наголосив очільник ДТЕК.

Раніше Тімченко закликав союзників України надавати країні більше обладнання для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.