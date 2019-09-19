У Карпати прийшли перші приморозки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На горі Піп Іван 19 вересня приморозки Фото: Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Температура повітря на горі Піп Іван у четвер - мінус 3°С

У четвер, 19 вересня, на горі Піп Іван в Івано-Франківській області спостерігається приморозок.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост і публікує відповідне фото.

«Станом на 07:40 19 вересня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний 2-3 м/с. Температура повітря -3°С. Приморозок», - говориться у повідомленні.

Як відомо, у середу, 18 вересня, на горі Піп Іван в Івано-Франківській області падав дрібний сніг.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в четвер, 19 вересня, середня температура в Україні опуститься до +17°, опадів майже не передбачається. У Карпатах протягом доби 1-3° тепла.