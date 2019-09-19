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    Суспільство

    У Карпати прийшли перші приморозки

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    На горі Піп Іван 19 вересня приморозки&nbsp; - У Карпати прийшли перші приморозки
    На горі Піп Іван 19 вересня приморозки 
    Фото: Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    Температура повітря на горі Піп Іван у четвер - мінус 3°С

    У четвер, 19 вересня, на горі Піп Іван в Івано-Франківській області спостерігається приморозок.

    Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост і публікує відповідне фото.

    «Станом на 07:40 19 вересня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний 2-3 м/с. Температура повітря -3°С. Приморозок», - говориться у повідомленні.

    Як відомо, у середу, 18 вересня, на горі Піп Іван в Івано-Франківській області падав дрібний сніг.

    Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в четвер, 19 вересня, середня температура в Україні опуститься до +17°, опадів майже не передбачається. У Карпатах протягом доби 1-3° тепла.

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