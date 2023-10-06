У Харкові через ранковий обстріл пошкоджено 72 будівлі

У Харкові найближчим часом мають розчистити дороги, тротуари та двори від наслідків ударів

Пошкоджено 681 вікно у квартирах та 107 – у місцях загального користування

У Харкові внаслідок російського ракетного обстрілу сьогодні вранці, 6 жовтня, було пошкоджено 72 будівлі у центральній частині міста. Майже всі вони – житлові будинки. Про це повідомила пресслужба міської ради.

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Пошкодження отримали 69 житлових будинків. Згідно з попередніми підрахунками, було пошкоджено 681 вікно у квартирах та 107 – у місцях загального користування, а також чотири покрівлі. Працівники комунальних служб проводять обстеження будівель, та вже оглянули 12 об'єктів. У Харкові найближчим часом мають розчистити дороги, тротуари та двори від наслідків ударів.

Нагадаємо, сьогодні 6 жовтня, рано-вранці російські військові завдали ракетного удару по центу Харкова. За попередніми даними, окупанти для обстрілу застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М».

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Під ударом загарбників були житлові будинки у Київському та Основ'янському районах міста. Згідно з останніми даними про жертв і постраждалих, кількість загиблих склала дві особи (серед яких дитина), а поранення отримали 30 громадян (зокрема 11-місячний хлопчик). Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).