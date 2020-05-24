У Києві завершилася акція «Стоп реванш»
Організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського
Акція відбулася на Майдані Незалежності у Києві та ще у понад 30 містах України
У Києві організатори та учасники завершили акцію «Стоп реванш» біля будинку Президента Володимира Зеленського на вулиці Грушевського.
Учасники акції зачитали свої вимоги і завершили акцію виконанням гімну України.
Акція розпочалася о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві. У ній взяли участь кілька тисяч осіб. Спочатку на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського. Дорогою мітингувальники скандували: «Слава Україні – Героям слава», «Україна – понад усе», лунали українські патріотичні пісні.
Мітингувальники зібралися під будинком Президента. Вони озвучили свої вимоги до влади. Захід минув спокійно.
Паркан навколо будинку, де мешкає Президент, обклеїли плакатами з символікою «Національного корпусу».
Організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського.
Нагадаємо, в Україні у неділю, 24 травня розпочалася акція протесту «Стоп реванш!» проти політики президента Володимира Зеленського щодо війни на Донбасі.