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    Суспільство

    У Києві завершилася акція «Стоп реванш»

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    <p>Організатором акції &laquo;Стоп реванш&raquo; є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського</p> - У Києві завершилася акція «Стоп реванш»

    Організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського

    Акція відбулася на Майдані Незалежності у Києві та ще у понад 30 містах України

    У Києві організатори та учасники завершили акцію «Стоп реванш» біля будинку Президента Володимира Зеленського на вулиці Грушевського.

    Учасники акції зачитали свої вимоги і завершили акцію виконанням гімну України.

    Акція розпочалася о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві. У ній взяли участь кілька тисяч осіб. Спочатку на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського. Дорогою мітингувальники скандували: «Слава Україні – Героям слава», «Україна – понад усе», лунали українські патріотичні пісні.

    Мітингувальники зібралися під будинком Президента. Вони озвучили свої вимоги до влади. Захід минув спокійно.

    Паркан навколо будинку, де мешкає Президент, обклеїли плакатами з символікою «Національного корпусу».

    Організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського.

    Серед вимог учасників акції, зокрема, – припинити «політику капітуляції на умовах Кремля», звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців, волонтерів, припинити «наступ на українську мову» та дотримуватися мовного законодавства, відновити динамічне зближення України з НАТО і ЄС.

    Нагадаємо, в Україні у неділю, 24 травня розпочалася акція протесту «Стоп реванш!» проти політики президента Володимира Зеленського щодо війни на Донбасі. 

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