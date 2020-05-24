У Києві завершилася акція «Стоп реванш»



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Організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського

Акція відбулася на Майдані Незалежності у Києві та ще у понад 30 містах України

У Києві організатори та учасники завершили акцію «Стоп реванш» біля будинку Президента Володимира Зеленського на вулиці Грушевського.

Учасники акції зачитали свої вимоги і завершили акцію виконанням гімну України.

Акція розпочалася о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві. У ній взяли участь кілька тисяч осіб. Спочатку на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського. Дорогою мітингувальники скандували: «Слава Україні – Героям слава», «Україна – понад усе», лунали українські патріотичні пісні.

Мітингувальники зібралися під будинком Президента. Вони озвучили свої вимоги до влади. Захід минув спокійно.

Паркан навколо будинку, де мешкає Президент, обклеїли плакатами з символікою «Національного корпусу».

Організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського.

Серед вимог учасників акції, зокрема, – припинити «політику капітуляції на умовах Кремля», звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців, волонтерів, припинити «наступ на українську мову» та дотримуватися мовного законодавства, відновити динамічне зближення України з НАТО і ЄС.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 24 травня розпочалася акція протесту «Стоп реванш!» проти політики президента Володимира Зеленського щодо війни на Донбасі.

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