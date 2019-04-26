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    Суспільство

    У Львові показали, що треба робити з незаконними будинками (фото)

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    7-поверховий будинок знесли через три роки, після його будівництва - У Львові показали, що треба робити з незаконними будинками (фото)
    7-поверховий будинок знесли через три роки, після його будівництва

    Демонтаж незаконної будівлі тривав місяць

    У Львові повністю демонтували багатоповерховий будинок, побудований із порушеннями. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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    Знесення семиповерхового будинку по вул. Личаківській, 259 тривало більше місяця і на сьогодні завершилися. Для робіт використовували 26-тонну техніку.

    «Демонтаж багатоповерхівки, побудованої з порушеннями законодавства, завершено. Тепер залишилося лише прибрати будівельне сміття», - зазначено в повідомленні.

    lviv-demontazh

    Як зазначив мер Львова Андрій Садовий, цей прецедент має стати застереженням для усіх забудовників щодо дотримання законодавства в сфері містобудування.

    Нагадаємо, ТОВ «Лідер Моноліт» побудував цей будинок у 2015 році. Наприкінці 2018 року Апеляційний суд постановив знести будинок, і в березні поточного року рішення ввели в дію.

    Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконувала підрядна організація, розповів керівник юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Львова Святослав Кіндратів.

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