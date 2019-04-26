У Львові показали, що треба робити з незаконними будинками (фото)



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7-поверховий будинок знесли через три роки, після його будівництва

Демонтаж незаконної будівлі тривав місяць

У Львові повністю демонтували багатоповерховий будинок, побудований із порушеннями. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Знесення семиповерхового будинку по вул. Личаківській, 259 тривало більше місяця і на сьогодні завершилися. Для робіт використовували 26-тонну техніку.

«Демонтаж багатоповерхівки, побудованої з порушеннями законодавства, завершено. Тепер залишилося лише прибрати будівельне сміття», - зазначено в повідомленні.

Як зазначив мер Львова Андрій Садовий, цей прецедент має стати застереженням для усіх забудовників щодо дотримання законодавства в сфері містобудування.

Нагадаємо, ТОВ «Лідер Моноліт» побудував цей будинок у 2015 році. Наприкінці 2018 року Апеляційний суд постановив знести будинок, і в березні поточного року рішення ввели в дію.

Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконувала підрядна організація, розповів керівник юридичного відділу Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Львова Святослав Кіндратів.