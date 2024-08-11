Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетна атака РФ на Київщину: реакція посла США в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ракетна атака РФ на Київщину: реакція посла США в Україні
Бріджит Брінк заявила, що тривога та вибухи лунали всю ніч навколо Києва
фото: ДСНС

Посол США в Україні нагадала, що Росія не припинила незаконне вторгнення на суверенну територію України та обстріли мирних громадян

У ніч проти 11 серпня РФ атакувала Київщину. Внаслідок падіння уламків ракети у Броварському районі загинули батько і маленький син. Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала російські удари по Україні.

«Повітряна тривога та вибухи лунали всю ніч навколо Києва в той час, як Росія завдала численних ракетних ударів, убивши чоловіка та його чотирирічного сина. Жахливе нагадування про те, що Росія не припинила незаконне вторгнення на суверенну територію України та обстріли мирних громадян», – йдеться у заяві.

Також президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблого чоловіка та його сина внаслідок російської атаки.

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

З'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.

Читайте також: Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото)
Теги: Київщина Україна українці війна окупанти безпілотник ракета росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія РФ була активною в Білогоровці
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Луганщині
Сьогодні, 14:10
Президент подякував воїнам за наповнення українського обмінного фонду
Сили оборони впродовж трьох днів активно наповнюють обмінний фонд – Зеленський
9 серпня, 19:29
Кошти будуть спрямовані на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, ​​соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла
Уряд Литви виділив українським біженцям близько €9 млн
5 серпня, 21:42
55 тис. українців перебувають у Болгарії
Болгарія схвалила продовження допомоги біженцям з України: що передбачає
1 серпня, 13:57
Трамп зробив це зауваження під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
27 липня, 02:01
Деякі з безпілотників мають камеру та українську SIM-карту для передачі зображень росіянам
Як Росія намагається визначити розташування української ППО? Деталі від розвідки
26 липня, 19:53
Росіяни провалюють вступну кампанію на ТОТ України
Вступна кампанія на окупованих територіях провалилася – Центр спротиву
23 липня, 23:15
Загальна кількість кубинців, які беруть участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень
Bloomberg: кубинці їдуть на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ
19 липня, 23:50
Термін погодження маршруту та видачі дозволу складатиме не більше 4 місяців
Україна та Чехія спростили запуск нових автобусних маршрутів
19 липня, 12:27

Новини

Ракетна атака РФ на Київщину: реакція посла США в Україні
Ракетна атака РФ на Київщину: реакція посла США в Україні
Атака РФ на Київщину: Зеленський відреагував на смерть батька та сина
Атака РФ на Київщину: Зеленський відреагував на смерть батька та сина
Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото)
Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото)
Нічна атака РФ на Київщину: влада повідомила деталі
Нічна атака РФ на Київщину: влада повідомила деталі
На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною
На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною
У Київській області були зафіксовані ворожі безпілотники, працювало ППО
У Київській області були зафіксовані ворожі безпілотники, працювало ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
34K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
22K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
18K
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6719
На Київщині працювало ППО

Новини

У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Сьогодні, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Вчора, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua