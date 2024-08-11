Ракетна атака РФ на Київщину: реакція посла США в Україні

Бріджит Брінк заявила, що тривога та вибухи лунали всю ніч навколо Києва

Посол США в Україні нагадала, що Росія не припинила незаконне вторгнення на суверенну територію України та обстріли мирних громадян

У ніч проти 11 серпня РФ атакувала Київщину. Внаслідок падіння уламків ракети у Броварському районі загинули батько і маленький син. Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала російські удари по Україні.

«Повітряна тривога та вибухи лунали всю ніч навколо Києва в той час, як Росія завдала численних ракетних ударів, убивши чоловіка та його чотирирічного сина. Жахливе нагадування про те, що Росія не припинила незаконне вторгнення на суверенну територію України та обстріли мирних громадян», – йдеться у заяві.

Також президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблого чоловіка та його сина внаслідок російської атаки.

Last night, a father and his young son, just four years old, were tragically killed in the Kyiv region by a Russian strike. My deepest condolences to their family and loved ones. Three other people were injured, including a 12-year-old boy. According to preliminary information,… pic.twitter.com/xejWgdyQbf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2024

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

З'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.