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ОК «Захід» спростував повідомлення про «мобілізацію» студента в потязі на Закарпатті

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ОК «Захід» спростував повідомлення про «мобілізацію» студента в потязі на Закарпатті
ОК «Захід» звертається до журналістів видання «Голос Карпат» з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК
фот: Голос Карпат

Інформація про мобілізацію студента є фейковою

Оперативне командування «Захід» повідомило, що інформація про те, що військовослужбовці ТЦК на Закарпатті мобілізували в одному з потягів студента-першокурсника, є фейковою.

«На Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових. Заявили, що це військовослужбовці ТЦК, які мобілізовують громадян. Це неправда. На фото не військовослужбовець ЗСУ, це – прикордонник, який перевіряє документи», – йдеться у заяві.

ОК «Захід» спростував повідомлення про «мобілізацію» студента в потязі на Закарпатті фото 1
фото: ОК «Захід»

ОК «Захід» звертається до журналістів видання «Голос Карпат» з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК.

Нагадаємо, що відповідно до змін у законі про мобілізацію, від 1 липня три категорії студентів можуть призвати на військову службу.

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Теги: ТЦК війна мобілізація військовозобов'язаний студенти Україна українці Закарпаття

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