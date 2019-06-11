  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У «Народному фронті» закликали Зеленського зробити достойний крок

    • Розсилка
    Зміни Верховної Ради за будь-яких обставин відбудуть 27 жовтня цього року, як і передбачено Конституцією, - нардеп - У «Народному фронті» закликали Зеленського зробити достойний крок
    Зміни Верховної Ради за будь-яких обставин відбудуть 27 жовтня цього року, як і передбачено Конституцією, - нардеп

    Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча – це скасування указу про достроковий розпуск Ради, - Алексєєв

    Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту не відповідає Конституції. Про це заявив один з ініціаторів конституційного подання щодо незаконності указу про дострокове припинення повноважень парламенту, член фракції «Народний фронт» Ігор Алексєєв, йдеться на партійному сайті.

    «Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування цього указу», - наголосив Алексєєв.

    Читайте також

    «Ми з повагою ставимося до вибору українського народу. На цих демократичних і вільних виборах виграв президент Зеленський, чий указ ми оскаржуємо. Як політик заявляю, що люди вимагають змін. І останні президентські вибори це довели. Але основна вимога – це вимога права і справедливості», - зазначив політик.

    За його словами, люди вимагають відповідальності: відповідальності президента, парламенту, уряду, Конституційного суду, всього суддівського корпусу.

    «І межі цієї відповідальності визначені Основним законом держави – а це є Конституція. Конституція не визначає принципу політичної доцільності чи недоцільності, а визначає слідування тільки букві і духу основоположного акту української держави», - підкреслив Алексєєв.

    «У ваших найвищих інтересах, пане президент, стати взірцем дотримання Конституції і її справжнім, а не вдаваним гарантом», - наголосив він.

    Народний депутат також зазначив, що успіх української держави пов’язаний з успіхом українського президента.

    «А успіх кожного громадянина України прямо залежить від кожної дії, яку ви, як глава держави, здійснюєте відповідно до Конституції. Ви маєте захищати Основний закон і ставити інтереси країни вище будь-яких політичних рейтингів, здобутих на дострокових парламентських виборах», - сказав Алексєєв.

    «Цей указ не відповідає Конституції. Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування цього указу. Зміни Верховної Ради за будь-яких обставин відбудуть 27 жовтня цього року, як і передбачено Конституцією», - резюмував народний депутат.

    Читайте також
    Верховна Рада вибори Конституція Народний фронт закон Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ