У «Народному фронті» закликали Зеленського зробити достойний крок



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Зміни Верховної Ради за будь-яких обставин відбудуть 27 жовтня цього року, як і передбачено Конституцією, - нардеп

Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча – це скасування указу про достроковий розпуск Ради, - Алексєєв

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту не відповідає Конституції. Про це заявив один з ініціаторів конституційного подання щодо незаконності указу про дострокове припинення повноважень парламенту, член фракції «Народний фронт» Ігор Алексєєв, йдеться на партійному сайті.

«Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування цього указу», - наголосив Алексєєв.

«Ми з повагою ставимося до вибору українського народу. На цих демократичних і вільних виборах виграв президент Зеленський, чий указ ми оскаржуємо. Як політик заявляю, що люди вимагають змін. І останні президентські вибори це довели. Але основна вимога – це вимога права і справедливості», - зазначив політик.

За його словами, люди вимагають відповідальності: відповідальності президента, парламенту, уряду, Конституційного суду, всього суддівського корпусу.

«І межі цієї відповідальності визначені Основним законом держави – а це є Конституція. Конституція не визначає принципу політичної доцільності чи недоцільності, а визначає слідування тільки букві і духу основоположного акту української держави», - підкреслив Алексєєв.

«У ваших найвищих інтересах, пане президент, стати взірцем дотримання Конституції і її справжнім, а не вдаваним гарантом», - наголосив він.

Народний депутат також зазначив, що успіх української держави пов’язаний з успіхом українського президента.

«А успіх кожного громадянина України прямо залежить від кожної дії, яку ви, як глава держави, здійснюєте відповідно до Конституції. Ви маєте захищати Основний закон і ставити інтереси країни вище будь-яких політичних рейтингів, здобутих на дострокових парламентських виборах», - сказав Алексєєв.

«Цей указ не відповідає Конституції. Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування цього указу. Зміни Верховної Ради за будь-яких обставин відбудуть 27 жовтня цього року, як і передбачено Конституцією», - резюмував народний депутат.