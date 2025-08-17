Зеленський розповів, що саме вважає гарантіями безпеки для України

Чимало питань щодо гарантій безпеки залишаються відкритими

Президент Володимир Зеленський, спілкуючись з пресою у Брюсселі, пояснив, що саме вважає прийнятними гарантіями безпеки для України. Про це повідомляє «Главком».

«Гарантії безпеки – це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії – це може дати тільки Європа. Зброя для цієї армії – це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво. Але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатів Америки. Оце, я вважаю, – гарантії безпеки», – пояснив президент України.

За його словами, чимало питань щодо гарантій безпеки залишаються відкритими. Зокрема, не відомо, чи буде йтися про розміщення західних військ на території України і чи погодяться західні держави закрити небо над Україною.

«Чи є такий захист, як у деяких інших держав в небі? Чи є у нас можливість мати сучасний total number of air defence (повний набір протиповітряної оборони)? Це тільки поки що запитання. На них ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб зрозуміти, що таке гарантії безпеки», – розповів президент.

На питання, як розцінювати заяву президента Росії після перемовин з президентом США про те, що він розуміє, що Україні потрібні гарантії безпеки, Володимир Зеленський відповів, що йому не відомо, про що говорили президенти Росії та США. Водночас, Зеленський заявив, що сигнали від президента Трампа про гарантії безпеки для нього «значно важливіші» за слова президента Путіна.

«Мені здається, це сигнали руської сторони, сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати», – пояснив український президент і підкреслив, що поки що це «просто слова», і що деталі треба обговорювати на тристоронній зустрічі з президентами США та Росії.

Український президент також окреслив, про що разом з європейськими лідерами буде говорити з президентом Трампом на зустрічі у Вашингтоні 18 серпня. Він наполіг, що для укладання мирної угоди потрібне припинення вогню.

«У Путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усіх, і якщо їх справді так багато, як ми чули, то знадобиться час, щоб розглянути їх усі. Неможливо зробити це під тиском зброї, тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою», – заявив український президент.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розповів, як ставиться до пропозиції заморозити війну по лінії фронту.