На Харківщині помічено невідоме небесне явище (фото)

Ймовірно, небесне явище – це цікавий атмосферний феномен

Сьогодні, 1 березня, у Харківській області люди помітили невідоме небесне явище. З’явилося припущення, що це може бути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Alpha Centauri.

Зазначається, що небесне явище на Харківщині, скоріше за все, цікавий атмосферний феномен, що має назву «Світловий стовп».

«Світловий стовп» виникає за особливих атмосферних умов, а саме тиску, вологості та температури повітря. На відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води, які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа.

Нагадаємо, OpenAI випустила оновлену версію своєї мовної моделі – GPT-4.5, яка має підвищити якість текстового та програмного коду. Спочатку доступ до неї отримають вибрані користувачі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний блог компанії.

Зазначається, GPT-4.5 краще реагує на підказки, що робить її ефективнішою для написання текстів і кодування. Крім того, очікується, що ця версія допускатиме менше помилок порівняно з попередніми моделями.