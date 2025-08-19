Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Коли закінчиться війна? Відповідь після зустрічі у Білому домі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Щодо гарантій безпеки, то це питання є значно важливішим і складнішим, ніж території
фото: Reuters

Результати Вашингтона

• 1 •

На порядку денному було два питання: обмін територіями та гарантії безпеки.

• 2 •

Тема обміну територіями фактично не обговорювалася. Зеленський запропонував перенести її на особисту зустріч із Путіним. Судячи з усього, Трампа це влаштувало.

Ймовірність особистої зустрічі Путіна із Зеленським є надзвичайно низькою. Путін відверто зневажає Зеленського, і максимум, на що він міг би піти, – це зустріч для прийняття капітуляції. Та й навіть у такому випадку він, найімовірніше, делегував би когось на кшталт історика Мединського чи навіть так званого «голову ДНР» Пушиліна.

Отже, пропозиція перенести обговорення питання територій на тристоронню зустріч фактично означає сподівання не обговорювати його взагалі.

• 3 •

Варто відзначити, що припинення вогню за поточною лінією фронту може відбутися і без особистої зустрічі Путіна із Зеленським.

Таким чином, Путіну пропонують вибір із трьох варіантів:

  1. погодитися на зустріч із «нелегітимним Зеленським»;
  2. погодитися на припинення війни по лінії фронту без додаткових зустрічей;
  3. вийти з переговорів і продовжити воювати.

Третій варіант можна відкинути, адже Путіну переговори потрібні. Але яким буде його вибір між зустріччю із Зеленським та припиненням війни без такої зустрічі, цікаво буде не лише українцям.

• 4 •

Припущення, що Зеленський може ухвалити рішення про будь-який обмін територіями, є хибним. Липневі протести проти скасування незалежності НАБУ продемонстрували: які б рішення не ухвалювалися в Офісі президента, без згоди суспільства вони не працюватимуть. Тобто, якщо американці вважають, що можуть про щось домовитися із Зеленським, а потім просто «спустити» це рішення вниз, то це доволі наївна позиція.

• 5 •

Щодо гарантій безпеки, то це питання є значно важливішим і складнішим, ніж території. Очевидно, що після припинення бойових дій – незалежно від того, чи це буде великий мирний договір, чи скорочене перемир’я – проблема України для Росії нікуди не зникне.

Сценарій, коли наступного дня після підписання угоди Москва скаже: «Чудово, тепер займемося Арктикою», виглядає наївним. Україна залишиться поруч, і це буде величезна країна, у якій десятки мільйонів людей ненавидять Росію, пам’ятають загиблих і, найімовірніше, будуть невдоволеними умовами договору та прагнутимуть його перегляду як несправедливого.

Отже, українське питання все одно залишатиметься на порядку денному Москви. Але якщо до 2022 року воно не було критичним, то після років жорстокої війни Україна об’єктивно створюватиме реальні загрози для безпеки путінської Росії. У такій конфігурації нове російське вторгнення практично неминуче.

Саме тому питання гарантій безпеки є найскладнішим: Росія прагнутиме залишити за собою можливість у будь-який момент відновити війну, тоді як Україна хоче гарантій того, що війни більше ніколи не буде. Очевидно, що жодні російські закони – від статті Кримінального кодексу про агресивну війну до «Угоди про дружбу і співробітництво», яка передбачала повагу до територіальної цілісності України, – нічого не гарантують.

Таким чином, гарантії безпеки для України мають бути забезпечені не російськими законами, не Будапештським меморандумом і не усними запевненнями на кшталт «якщо я буду президентом, війни не буде» чи «ми підтримуватимемо стільки, скільки треба». Це мають бути реальні механізми, які справді гарантуватимуть безпеку нашій державі.

• 6 •

Після саміту у Вашингтоні відповідь на питання «коли закінчиться війна?» залишається незмінною: війна завершиться тоді, коли Путін вирішить припинити воювати. Тому немає сенсу тиснути на Зеленського, аби він щось підписав чи на щось погодився.

Тиск потрібно чинити на Путіна – або словесно, як це відбувалося останні пів року, або рішучими діями: постачанням зброї, санкціями та іншими формами військової допомоги Україні. Інших шляхів не існує.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Україна переговори Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трампа намагатимуться переконати у необхідності посилення санкцій проти Росії
Зеленський та європейські лідери з’ясовуватимуть, які гарантії безпеки США готові дати Україні
Вчора, 04:54
Путін і Трамп не є однаковими
Для Трампа це не приниження. І ось чому...
17 серпня, 21:58
За оцінками Єврокомісії, обидві країни, і Молдова, і Україна, вже виконали всі вимоги
Молдова може обійти Україну на шляху до ЄС – Politico
15 серпня, 13:25
СБУ викрила агентів ФСБ на Одещині
Готували обстріл Одещини: СБУ викрила агентів Росії
14 серпня, 10:26
Чоловік зворушливо повідомив про те, що його донька воює у лавах «Азова»
«А моя в Азові». Новий рекрутинговий ролик зворушив українців
8 серпня, 14:03
Заступниця прес-секретаря Державного департаменту США Міньйон Г'юстон виступила із заявою щодо України
Держдеп США зробив неочікувану заяву про Україну
3 серпня, 19:58
РФ, використовуючи протести, буде намагатись максимально загострити ситуацію
Про заходи безпеки. Учасникам мітингів слід бути пильними
25 липня, 13:23
23 липня відбувся третій раунд переговорів з Росією
Росія вирішила економити та пропонує Україні новий формат переговорів
24 липня, 05:30
Ми довго будемо дискутувати між собою що краще
Чи корупція головна проблема в Україні?
22 липня, 14:59

Микола Княжицький

Коли закінчиться війна? Відповідь після зустрічі у Білому домі
Коли закінчиться війна? Відповідь після зустрічі у Білому домі
Танці з червоно-чорним прапором у Польщі. Як інфекція русского міра здолала українців
Танці з червоно-чорним прапором у Польщі. Як інфекція русского міра здолала українців
Аналіз ризиків рішення про НАБУ без зайвих емоцій
Аналіз ризиків рішення про НАБУ без зайвих емоцій
Що буде на 51-й день після завершення ультиматуму Трампа до Путіна?
Що буде на 51-й день після завершення ультиматуму Трампа до Путіна?
Словами ракети не збиваються
Словами ракети не збиваються
Трамп оголосив про завершення війни на Близькому сході. А що насправді?
Трамп оголосив про завершення війни на Близькому сході. А що насправді?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
2371
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
2128
Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю
2028
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1650
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua