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В одному регіоні прогріє до +19°С: прогноз погоди на 16 жовтня

Дар'я Самборська
glavcom.ua
В одному регіоні прогріє до +19°С: прогноз погоди на 16 жовтня
Погода 16 жовтня буде сонячною
фото з відкритих джерел

У неділю в Україні опадів не очікується

В Україні сьогодні, 16 жовтня, буде сухо та сонячно. Проте вночі у деяких регіонах можливі морози. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується. Погода буде сонячною. У західних, центральних і східних областях увечері та вранці можливий туман. Вітер переважно південно-східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +10...+15 градусів. На заході до +19 градусів.

Вночі температура повітря в середньому -3...+2 градуси. У західних областях і на півдні +3...+8 градусів.

У столиці та Київській області сьогодні буде сухо з мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. У Києві вдень прогнозується до +12...+14 градусів, а вночі +2 градуси.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

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Теги: прогноз погоди

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