Лікарням Києва дали тепло



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Насамперед теплом забезпечують родопомічні та дитячі медичні заклади

У середу до теплопостачання було підключено 80 медичних закладів

У закладах охорони здоров’я Києва розпочато опалювальний сезон.

Станом на 16:00 середи, 9 жовтня, до теплопостачання було підключено 80 медичних закладів, що підпорядковані Департаменту охорони здоров’я. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Директорка департаменту Валентина Гінзбург повідомила, що насамперед теплом забезпечують родопомічні та дитячі заклади, заклади санаторно-курортного лікування та стаціонарні заклади, що надають ургентну допомогу.

Наразі підключення медичних закладів продовжується.

Нагадаємо, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що до опалювального сезону готові майже всі заклади освіти.

Планувалося, що 30 вересня за індивідуальними заявками розпочнеться підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

У той же час, за словами мера столиці Віталія Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.