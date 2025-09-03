Головна Країна Події в Україні
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів
Сцельніков висловив готовність до обміну військовополоненими
колаж: glavcom.ua

У суді підозрюваний Михайло Сцельніков попросив, щоб його обміняли на військовопололених, яких утримує РФ

Підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія Михайло Сцельніков висловив готовність до обміну військовополоненими, який проводять Україна та Росія. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Фальшива драма кілера Парубія».

Україна має приклади обміну своїх співгромадян до РФ, не дочекавшись останнього слова Феміди. Наприклад, у вересні 2022 року до держави-агресорки у статусі військовополоненого поїхав тодішній нардеп і кум Путіна Віктора Медведчук. Його Україна виміняла на 200 захисників «Азовсталі», які перебували у полоні.

Крім того, у рамках проєкту «Хочу к своим», який реалізовується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР Міноборони, СБУ та Служби безпеки України та омбудсмена, у травні 2025 року Україна обміняла 70 засуджених колаборантів на полонених цивільних та військових. На кінець квітня цього року 300 громадян України, засуджених за державну зраду, колабораціонізм, виправдовування збройної агресії РФ, заявили про бажання виїхати до держави-агресорки.

Тож, аби план підозрюваного Михайла Сцельнікова здійснився, Росії повинна включити цього чоловіка (якщо він дійсно цікавить ворога) у списки обміну і подати до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Наразі поки це лише бажання однієї людини, яка вчинила злочин і тепер розуміє суворість покарання.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного.

«З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України», – йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Андрій Парубій обмін полоненими суд вбивство росія

Аби втекти до Росії не достатньо бажання підозрюваного. Держава-агресор повинна бути сама зацікавлена у Михайлові Сцельнікові
Фальшива драма кілера Парубія Тема тижня
Вчора, 21:50
Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові
Андрія Парубія вбито у Львові: нардеп назвав мотив вбивці
30 серпня, 14:41
Успіння Борогородиці. Росія влаштувала іродовове святкування
Успіння Борогородиці. Росія влаштувала іродовове святкування
28 серпня, 11:40
Основною перешкодою для будь-яких гарантій безпеки залишається відсутність перемир'я, яке могло б зафіксувати лінію фронту
Bloomberg назвав можливі гарантії безпеки для України
26 серпня, 02:14
Бернс: Україна багато разів погоджувалася на перемир’я, але саме Росія продовжує порушувати ці угоди і ескалувати насильство
Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією
17 серпня, 03:33
Миколу Федоряна передано РФ
Україна передала РФ ексголову МВС Криму Федоряна в межах обміну
14 серпня, 17:25
ABW та поліція затримали 17-річного громадянина України, який на запит іноземних служб пошкодив пам’ятники жертвам УПА
У Польщі затримано українця за підозрою у роботі на російські спецслужби
14 серпня, 07:21
Польський міністр відповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні
Польський міністр відповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні
12 серпня, 00:22
Фреска у монастирі з’явилася не пізніше серпня 2023 року, але донині на неї не звертали уваги
У монастирі РФ, куди приїжджали Путін і Лукашенко, з’явилася дивна фреска
3 серпня, 15:59

Адвокат: Суд ЄС скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва
Адвокат: Суд ЄС скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва
Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів
Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів
Британська розвідка назвала причини викрадення росіянами українських дітей
Британська розвідка назвала причини викрадення росіянами українських дітей
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині
Сили Оборони відкинули окупантів на Донеччині
Сили Оборони відкинули окупантів на Донеччині

284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
15K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
8271
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
4195
Фальшива драма кілера Парубія
2990
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
