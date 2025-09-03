Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів

У суді підозрюваний Михайло Сцельніков попросив, щоб його обміняли на військовопололених, яких утримує РФ

Підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія Михайло Сцельніков висловив готовність до обміну військовополоненими, який проводять Україна та Росія. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Фальшива драма кілера Парубія».

Україна має приклади обміну своїх співгромадян до РФ, не дочекавшись останнього слова Феміди. Наприклад, у вересні 2022 року до держави-агресорки у статусі військовополоненого поїхав тодішній нардеп і кум Путіна Віктора Медведчук. Його Україна виміняла на 200 захисників «Азовсталі», які перебували у полоні.

Крім того, у рамках проєкту «Хочу к своим», який реалізовується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР Міноборони, СБУ та Служби безпеки України та омбудсмена, у травні 2025 року Україна обміняла 70 засуджених колаборантів на полонених цивільних та військових. На кінець квітня цього року 300 громадян України, засуджених за державну зраду, колабораціонізм, виправдовування збройної агресії РФ, заявили про бажання виїхати до держави-агресорки.

Тож, аби план підозрюваного Михайла Сцельнікова здійснився, Росії повинна включити цього чоловіка (якщо він дійсно цікавить ворога) у списки обміну і подати до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Наразі поки це лише бажання однієї людини, яка вчинила злочин і тепер розуміє суворість покарання.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного.

«З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України», – йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.