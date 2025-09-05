Рязанський НПЗ опинився під атакою БпЛА (фото)

На території підприємства виникла пожежа

У ніч на 5 вересня мешканці Рязанської області поскаржились на численні вибухи. Як зазначили місцеві пабліки, найбільше вибухів пролунало в районі місцевого НПЗ, повідомляє «Главком».

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод атакували ударні дрони. На території підприємства виникла пожежа.

Нагадаємо, увечері 4 вересня в окупованому Луганську сталося кілька вибухів на одному з промислових підприємств міста, після яких почалася масштабна пожежа. За повідомленням моніторингових каналів, на НПЗ спалахнула пожежа після серії вибухів.

Місцеві пабліки поширили відео та світлини, на яких видно, як величезний стовп густого диму здіймається в небо, а на підприємстві пожежа тільки набирає обертів.