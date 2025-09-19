Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці

Платформа Petrobaltic, що належить Польщі, займається розвідкою та видобутком нафти й газу в Балтійському морі

19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської бурової платформи Petrobaltic, розташованої в Балтійському морі. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі на своїй сторінці у соціальній мережі Х, пише «Главком».

Винищувачі здійснили низький проліт над платформою, що порушило встановлену зону безпеки. Інформацію про інцидент було передано до Збройних сил Польщі та інших відповідних служб.

Прикордонники підкреслили, що їх служби постійно здійснюють контроль над критично важливими об'єктами морської інфраструктури, навіть за межами польських територіальних вод.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне нагадала приклад Туреччини, яка ще десять років тому без вагань збила російський винищувач за порушення повітряного простору.

«Кордон НАТО на північному сході тестується з певною метою. Нам потрібно діяти серйозно. Туреччина подала приклад 10 років тому. Є про що замислитись», – написала вона.