У Полтаві масово отруїлися студенти юридичного інституту: десятки госпіталізовані

Ймовірно, студенти харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка

У ніч з 5 на 6 грудня медики госпіталізували 27 людей з отруєнням. Це – студенти Полтавського юридичного інституту. Про це написав начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Ймовірно, вони харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка.

У госпіталізованих студентів спалах гострої кишкової інфекції. 16 людей перебуває нині в обласній інфекційній лікарні, розповіла Суспільному директорка закладу Наталія Свириденко. Вони – у стані середньої тяжкості. Серед їх симптомів – нудота, діарея тощо. З ними працюють лікарі.

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Інших студентів, за словами Наталії Свириденко, госпіталізували до 1-ї лікарні Полтави. Причини нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб та поліція. В університеті перевіряють їдальню. Розпочали епідеміологічне розслідування.

Раніше повідомлялося, що двох навчальних закладах Одеси отруїлися 64 курсанти.