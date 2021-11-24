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    У Полтавській області матір заплатить синові 115 тисяч гривень аліментів

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    Матір протягом тривалого часу ігнорувала сплату дитячих коштів - У Полтавській області матір заплатить синові 115 тисяч гривень аліментів
    Матір протягом тривалого часу ігнорувала сплату дитячих коштів
    Фото з відкритих джерел

    Жінка думала, що аліментний борг спишуть, адже син досягнув повноліття

    У Полтавській області матір змусили погасити 115 тисяч гривень аліментів. Жінка хибно думала, що її заборгованість анулюють із настанням 18-річчя її сина. Про це повідомили у Північно-східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми).

    «Досягнення дитиною повноліття не є підставою для анулювання заборгованості з аліментів. Розраховуючи на протилежне, мешканка Шишацької громади вважала гарною новиною набуття сином 18-річного віку, адже була переконана, що за накопичений нею 115-тисячний аліментний борг із часом не спитають», – йдеться в повідомленні.

    Загальну суму заборгованості жінки утворили основний борг з аліментів – 75 тисяч гривень та майже 40 тисяч гривень штрафу, нарахованого за тривале ігнорування сплати дитячих коштів.

    «Під тиском правових санкцій, неплатниці аліментів все ж таки довелося розрахуватися з сином, а також засвоїти урок, що з часом борги не зникають, а навпаки – за прострочені терміни додатково сплачуються кошти», – повідомили в міжрегіональному управлінні Мінюстиції.

    Нагадаємо, фахівці пояснили, як можна змінити розмір аліментів.

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    Теги: борг Суми жінка
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    У Полтавській області матір заплатить синові 115 тисяч гривень аліментів