У Полтавській області матір заплатить синові 115 тисяч гривень аліментів

Жінка думала, що аліментний борг спишуть, адже син досягнув повноліття

У Полтавській області матір змусили погасити 115 тисяч гривень аліментів. Жінка хибно думала, що її заборгованість анулюють із настанням 18-річчя її сина. Про це повідомили у Північно-східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми).

«Досягнення дитиною повноліття не є підставою для анулювання заборгованості з аліментів. Розраховуючи на протилежне, мешканка Шишацької громади вважала гарною новиною набуття сином 18-річного віку, адже була переконана, що за накопичений нею 115-тисячний аліментний борг із часом не спитають», – йдеться в повідомленні.

Загальну суму заборгованості жінки утворили основний борг з аліментів – 75 тисяч гривень та майже 40 тисяч гривень штрафу, нарахованого за тривале ігнорування сплати дитячих коштів.

«Під тиском правових санкцій, неплатниці аліментів все ж таки довелося розрахуватися з сином, а також засвоїти урок, що з часом борги не зникають, а навпаки – за прострочені терміни додатково сплачуються кошти», – повідомили в міжрегіональному управлінні Мінюстиції.

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