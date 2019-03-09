БПП: за подіями у Черкасах та Києві стоять оліхархи-втікачі та реваншисти



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Сутички між поліцією та націоналістами у Києві Фото: Радіо Свобода

БПП вимагає покарати учасників нападу на поліцейських у Києві та на мирне зібрання громадян в Черкасах

Події, які відбулися 9 березня в Києві і Черкасах, не можуть залишитися без належної політичної оцінки і без відповідних рішучих дій з боку правоохоронних органів.

Про це йдеться у заяві партії Блок Петра Порошенка «Солідарність»

«Маємо справу із черговою спробою занурити Україну в хаос. Агресор та реваншисти протягом п’яти років намагалися та намагаються використати для цього будь-які засоби: кидання гранат у нацгвардійців, провокування на вулицях Києва сутичок з правоохоронцями, блокування вулиць, тощо. Саме такого відеоряду традиційно прагне російська машина пропаганди. Все з однією метою – повалення демократичної проєвропейської влади», - зазначили у БПП.

У партії вважають, що за подібними акціями «стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі».

«Увесь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною та незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити чи зламати Україну зсередини. Всіх, хто прагне на догоду своїм амбіціям спровокувати насильство та залити наші вулиці кров’ю українців, мають зупинити рішучі дії правоохоронних органів», - йдеться у заві політсили.

БПП вимагає покарати учасників нападу на поліцейських у Києві та на мирне зібрання громадян в Черкасах та зупинити провокації, «які чиняться проти нашої державності».

Раніше повідомлялося, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

Після мітину Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Загалом внаслідок сутички представників «Нацкорпусу» з правоохоронцями у Черкасах постраждало 15 поліцейських.

Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.