У Православній церкві України засудили «мову ненависті» серед священнослужителів



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Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав, коли закінчиться війна на Донбасі

Особиста думка окремих священиків щодо того чи іншого суспільно-політичного питання не є відображенням офіційної позиції всієї Церкви, - ПЦУ

Православна церква України засудила прояви «мови ненависті» серед священнослужителів. Про це повідомляє прес-служба Київської митрополії Української православної Церкви.

«Останні кілька місяців непрості обставини, в яких перебуває наша країна, ускладнилися через суперечки в суспільстві та в засобах масової інформації навколо питання вибору глави держави. … З жалем і смутком маємо визнати, що не завжди втриматися від зайвих негативних емоцій у публічному просторі вдається й священнослужителям помісної Української православної церкви», - зазначили у ПЦУ.

У зв’язку з цим у Церкві підкреслили, що особиста думка окремих священиків щодо того чи іншого суспільно-політичного питання не є відображенням офіційної позиції всієї Церкви.

«Кожен має право на власну думку та позицію, особливо коли йдеться про відповідальність за майбутнє України, однак священнослужителі повинні висловлювати свої погляди конструктивно, пам’ятаючи про духовну відповідальність та покликання, надавати іншим добрий приклад у словах і справах», - додали у ПЦУ.

Зазначимо, що нещодавно на своїй сторінці у Facebook священик Української православної церкви Олександр Дедюхін висловився про майбутні дебати.

«Ми зустрічаємося і йдемо дивитися дебати на стадіоні. Йдемо весело … з речівками і розумними жартами. У мене є квиточки, готовий взяти з собою багато людей, але тільки тих, кого знаю особисто. Так, такі умови. Ще треба знати «Символ Віри» і «Отче Наш», - написав Дедюхін.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав, коли закінчиться війна на Донбасі. «Війна завершиться тоді, коли ми будемо єдині і сильні, тому що ворог зважає на сильних. Тому ми і прагнемо стати повноцінним членом Європейського союзу і вступити в НАТО», - сказав владика Епіфаній.