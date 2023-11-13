В Україні зростуть дитячі виплати: оприлюднено нові суми

Заступниця міністра соцполітики розповіла, якими будуть нові виплати

На 2024 рік заплановане підвищення прожиткового мінімуму, яке вплине і на розмір соціальних виплат для дітей. Подробиці повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак у коментарі «ТСН».

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Вона зазначила, що витрати на виплату державної соціальної допомоги покриваються коштом державного бюджету. Станом на сьогодні прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складає 2 272 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн.

У проєкті закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік» заплановане підвищення лише прожиткового мінімуму на наступний рік. Передбачається встановити прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років – 2 563 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн.

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«Підвищення прожиткового мінімуму сприятиме соціальній підтримці сімей з дітьми та забезпечить підвищення 2024 року розміру державної соціальної допомоги, який залежить від прожиткового мінімуму», – йдеться у повідомленні.

Варто додати, що на сьогодні законом № 2811 розмір допомоги у разі народження (усиновлення) дитини встановлено в сумі 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. Одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми допомоги – протягом наступних 36 міс рівними частинами, по 860 грн.

На наступний рік підвищення виплати при народжені дитини не заплановане, адже розмір цією суми встановлюється законом і не залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, щоб допомогти українським жінкам, які збираються або щойно стали мамами, Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), спільно з Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги, створив програму з виплат одноразової фінансової допомоги. Виплати мають забезпечити молодих мам та їхніх малюків предметами першої необхідності.