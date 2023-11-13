Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

В Україні зростуть дитячі виплати: оприлюднено нові суми

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні зростуть дитячі виплати: оприлюднено нові суми
Соцвиплати зростуть в результаті підвищення прожиткового мінімуму
фото з відкритих джерел

Заступниця міністра соцполітики розповіла, якими будуть нові виплати

На 2024 рік заплановане підвищення прожиткового мінімуму, яке вплине і на розмір соціальних виплат для дітей. Подробиці повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак у коментарі «ТСН».

Вона зазначила, що витрати на виплату державної соціальної допомоги покриваються коштом державного бюджету. Станом на сьогодні прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складає 2 272 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн.

У проєкті закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік» заплановане підвищення лише прожиткового мінімуму на наступний рік. Передбачається встановити прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років – 2 563 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн.

«Підвищення прожиткового мінімуму сприятиме соціальній підтримці сімей з дітьми та забезпечить підвищення 2024 року розміру державної соціальної допомоги, який залежить від прожиткового мінімуму», – йдеться у повідомленні.

Варто додати, що на сьогодні законом № 2811 розмір допомоги у разі народження (усиновлення) дитини встановлено в сумі 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. Одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми допомоги – протягом наступних 36 міс рівними частинами, по 860 грн.

На наступний рік підвищення виплати при народжені дитини не заплановане, адже розмір цією суми встановлюється законом і не залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, щоб допомогти українським жінкам, які збираються або щойно стали мамами, Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), спільно з Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги, створив програму з виплат одноразової фінансової допомоги. Виплати мають забезпечити молодих мам та їхніх малюків предметами першої необхідності.

Читайте також: Статус «дитина війни»: як оформити та які виплати передбачені
Теги: бюджет дитина соцвиплати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джонсон пропонує законопроєкт, який передбачає двохетапне тимчасове фінансування уряду з метою уникнення його закриття
Спікер Палати представників США запропонував проєкт для уникнення шатдауну без допомоги Україні
Вчора, 05:55
Біженцям обмежать доступ до готівки запровадженням спеціальної картки для оплати послуг
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
10 листопада, 08:28
Орден «За мужність» – це державна нагорода за виявлену мужність та героїзм
Деякі військові можуть отримати додаткові виплати за свої нагороди: що потрібно знати
9 листопада, 20:38
Дрони стали невід'ємною частиною війни
Війна дронів. Неочевидні перешкоди у підготовці операторів БПЛА
7 листопада, 13:16
Вантажівки із товарами тижнями стоять в очікуванні розмитнення на кордоні між Польщею та Україною
Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі
6 листопада, 15:24
Громад зобов'язують погасити не тільки борги, нав’язані місцевому самоврядуванню, але й райдержадміністраціям
Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги, штучно сформовані урядом Януковича-Азарова
4 листопада, 22:28
Уряд прогнозує, що гривня стане кріпшою
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
4 листопада, 08:50
Росія знайшла, чим ще можна тиснути на Європу
Незаконні мігранти – новий інструмент для Росії? Єврочиновник знайшов пояснення
31 жовтня, 14:27
У державних закладах зазвичай бракує місць, а приватні коштують недешево
Міносвіти розповіло, як підвищити шанси на вступ дитини до садка
30 жовтня, 13:42

Економіка

В Україні зростуть дитячі виплати: оприлюднено нові суми
В Україні зростуть дитячі виплати: оприлюднено нові суми
Європейська асоціація E.DSO погодила концепцію розвитку електромереж ДТЕК Мережі
Європейська асоціація E.DSO погодила концепцію розвитку електромереж ДТЕК Мережі
Проблема боргів на енергоринку потребує рішень Уряду, Міненерго та НКРЕКП – ЗМІ
Проблема боргів на енергоринку потребує рішень Уряду, Міненерго та НКРЕКП – ЗМІ
Зростання тарифу на залізничні перевезення. Глава УСПП зробив заяву
Зростання тарифу на залізничні перевезення. Глава УСПП зробив заяву
МВФ та Україна узгодили транш на $900 млн
МВФ та Україна узгодили транш на $900 млн
Данілов пояснив, чому повний перехід економіки України на воєнні «рейки» неможливий
Данілов пояснив, чому повний перехід економіки України на воєнні «рейки» неможливий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
19K
Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»
15K
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською
15K
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
12K
Повернення H&M у Київ. Нардеп пояснив, що його обурило у «кілометрових чергах»
6255
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту