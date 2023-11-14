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Депутатка парламенту РФ виступила проти вищої освіти для росіянок: несподівана причина

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Депутатка парламенту РФ виступила проти вищої освіти для росіянок: несподівана причина
Цікаво, що сама депутатка від отримання вищої освіти не відмовилась 
Фото: скріншот відео Главком

На її думку, влада країни-агресора повинна взятися за духовно-моральне виховання росіянок

Депутатка верхньої палати парламенту РФ від Челябінської області Маргарита Павлова закликала обмежити отримання вищої освіти молоддю і особливо дівчатами. За її словами, які прозвучали на полях «Російського економічного форуму», росіянкам краще сконцентруватись на народженні дітей.

Павлова підкреслила, що російська влада повинна серйозно взятися за духовно-моральне виховання дівчат, щоб «витягнути Росію з демографічної ями». Депутатка впевнена, що їх потрібно налаштовувати на народження дітей, а не на отримання освіти.

«Потрібно перестати плодити кількість молодих людей, які здобувають вищу освіту, яка потім, по суті, ні до чого не приводить їх. Вони або починають працювати за зовсім іншими спеціальностями, або ще щось. І ось цей пошук себе затягується на довгі роки, і в результаті втрачається ось ця дітородна функція», – заявила Павлова.

Варто додати, що сама депутатка від вищої освіти не відмовилася. РосЗМІ повідомляли, що Павловій не вистачило балів для вступу на бюджет, проте вона вступила на платне відділення Челябінського державного інституту культури.

Нагадаємо, Росія вивезла близько 700 тис. українських дітей на свою територію. Голова міжнародного комітету ради федерації Григорій Карасін стверджує, що програма доставки дітей з України на територію країни-агресора спрямована на захист дітей-сиріт і дітей, покинутих у зоні «конфлікту».

Теги: росія жінка діти освіта

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