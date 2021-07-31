SpaceX відновлює запуск супутників Starlink

SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом

Вже в наступному місяці компанія планує запустити дві ракети Falcon 9

Компанія Ілона Маска SpaceX продовжить будівництво глобальної супутникової системи Starlink вже наступного місяця. В серпні заплановані два запуски ракет Falcon 9. Про це повідомляє ITHome.

Нагадаємо, що останній запуск супутників Starlink відбувся 26 травня, після чого SpaceX зробила тривалу паузу, причина якої й досі невідома.

Вже в наступному місяці компанія планує запустити дві ракети Falcon 9. Відомо, що запуск першої відбудеться 10 серпня з майданчика військово-повітряної бази Ванденберг в Каліфорнії, а друга полетить у космос в середині місяця з майданчика на мисі Канаверал.

Зауважимо, що сьогодні на орбіті перебуває 1740 супутників системи Starlink, коли загалом SpaceX планує експлуатувати до 12 тисяч пристроїв.

До слова, американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Нагадаємо, попередній успішний вивід на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет Starlink відбувся четвертого травня.

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