Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ

Жан Рено у 2018 році відвідував України під час знімань фільму у Карпатах та Києві

Француз був вражений фактом та масштабами вивезення українських дітей до Росії

Французький актор та письменник Жан Рено видав роман, у якому розповів про депортацію українських дітей до російських таборів. Реалії російсько-української війни письменник висвітлив у другій частині свого роману «Втеча», французькою L’Évasion. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт французького видавництва XO Éditions.

За словами Жана Рено, він був стурбований та вражений фактом того, що дітей з України масово вивозять до РФ. «Це просто поточні події. Коли я почув про цю історію (19 546 викрадених українських дітей було ідентифіковано у 2024 році кількома неурядовими організаціями, що працюють над цим питанням), я був надзвичайно шокований. Я вважав божевіллям, що цих дітей викрадають для промивання мізків. Я не роблю політичної заяви; я хотів перетворити це на роман», – висловився письменник.

Головна героїня роману – це колишня масажистка, яка стала агенткою французьких спецслужб Емма. У книзі описується її подорож до так званого «реабілітаційного табору» в Сибірі. Героїня поїхала туди під прикриттям із ціллю знайти та задокументувати інформацію про депортацію дітей.

«Вирушаючи на найнебезпечнішу місію у своїй молодій кар’єрі, Емма приховує особистість «під прикриттям», щоб зблизитися з російським агентом. Мета: простежити життя тисяч молодих людей, депортованих до пекла нових ГУЛАГів», – зазначається в описі книги.

У першій частині роману Жан Рено також писав про свою героїню Емму. Минулий тираж роману розійшовся у Франції в понад 40 тис. книг.

Відомо, що Жан Рено й раніше говорив про Україну. У 2018 році актор відвідав знімання фільму «Останній крок» у Києві та Карпатах. Тож він був вражений нашою природою та гостинністю українців. Француз заявляв, що із задоволенням працював би в Україні.

Як повідомляв «Главком», Україна знайшла інформацію про 20 тис. українських дітей, яких Росія примусово перемістила з української території після початку повномасштабного вторгнення. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що за такими цифрами стоїть «справжній намір агресора – геноцид українського народу».

