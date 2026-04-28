Головна Новини
search button user button menu button

Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Жан Рено у 2018 році відвідував України під час знімань фільму у Карпатах та Києві
фото з відкритих джерел

Француз був вражений фактом та масштабами вивезення українських дітей до Росії

Французький актор та письменник Жан Рено видав роман, у якому розповів про депортацію українських дітей до російських таборів. Реалії російсько-української війни письменник висвітлив у другій частині свого роману «Втеча», французькою L’Évasion. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт французького видавництва XO Éditions.

За словами Жана Рено, він був стурбований та вражений фактом того, що дітей з України масово вивозять до РФ. «Це просто поточні події. Коли я почув про цю історію (19 546 викрадених українських дітей було ідентифіковано у 2024 році кількома неурядовими організаціями, що працюють над цим питанням), я був надзвичайно шокований. Я вважав божевіллям, що цих дітей викрадають для промивання мізків. Я не роблю політичної заяви; я хотів перетворити це на роман», – висловився письменник.

Головна героїня роману – це колишня масажистка, яка стала агенткою французьких спецслужб Емма. У книзі описується її подорож до так званого «реабілітаційного табору» в Сибірі. Героїня поїхала туди під прикриттям із ціллю знайти та задокументувати інформацію про депортацію дітей.

Обкладинка роману «Втеча»
фото: XO Éditions

«Вирушаючи на найнебезпечнішу місію у своїй молодій кар’єрі, Емма приховує особистість «під прикриттям», щоб зблизитися з російським агентом. Мета: простежити життя тисяч молодих людей, депортованих до пекла нових ГУЛАГів», – зазначається в описі книги.

У першій частині роману Жан Рено також писав про свою героїню Емму. Минулий тираж роману розійшовся у Франції в понад 40 тис. книг.

Жан Рено відвідував Україну у 2018 році
фото: GetBg.net

Відомо, що Жан Рено й раніше говорив про Україну. У 2018 році актор відвідав знімання фільму «Останній крок» у Києві та Карпатах. Тож він був вражений нашою природою та гостинністю українців. Француз заявляв, що із задоволенням працював би в Україні.

Як повідомляв «Главком», Україна знайшла інформацію про 20 тис. українських дітей, яких Росія примусово перемістила з української території після початку повномасштабного вторгнення. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що за такими цифрами стоїть «справжній намір агресора – геноцид українського народу». 

Нагадаємо, у Чехії аудіокнига українки Вікторії Кралько визнана найкращою на одному з мистецьких конкурсів. Книга містить записи телефонних розмов українців з початку повномасштабної війни.  Аудіокнигу «Дзвінки» створила українка за походженням, студентка Академії виконавських мистецтв у Празі Вікторія Кралько. У книзі збережені розмови українців, яких розділила війна. 

Читайте також:

Теги: росія книги діти війна Франція депортація письменник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трагедія 1986 року свого часу психологічно підштовхнула Україну до відмови від третього у світі ядерного арсеналу
40 років трагедії Чорнобиля. Світ і досі нічого не зрозумів?
26 квiтня, 16:26
Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?
Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?
5 квiтня, 16:28
Російським підрозділам не вдалося надійно закріпитися десь через активний опір ЗСУ
«М'ясорубка» на Донбасі: чому росіяни не можуть взяти Костянтинівку та Добропілля
21 квiтня, 10:46
В Україні платні камери СІЗО забезпечують в’язнів ліжками, шафами для речей, телевізорами, унітазами та душом
Vip-cервіс у СІЗО. Скільки коштують і як виглядають платні камери в різних регіонах України Війна і право
10 квiтня, 12:00
Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів про своє життя в Москві та роботу на відомих олігархів
«Поросята в заставі та годинник за $20»: глава «Укрпошти» розповів про життя в Москві
6 квiтня, 11:21
На підприємстві стався вибух техногенного характеру
На Казанському пороховому заводі в Росії стався вибух (відео)
14 квiтня, 21:00
Українські бійці показали, як нині виглядає Костянтинівка
Ворог поширює фейки про «переодягнених військових» у Костянтинівці (відео)
17 квiтня, 21:57
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
18 квiтня, 23:01
Дональд Трамп відповів на заклики принца Гаррі збільшити допомогу Україні
Трамп розкритикував принца Гаррі за втручання у політику США через Україну
24 квiтня, 09:44

Новини

Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Сьогодні, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Сьогодні, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Сьогодні, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua