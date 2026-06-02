Буданов: Захід має вийти із зони комфорту і визнати крах старої системи безпеки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Керівник Офісу звернув увагу на недоліки нинішніх міжнародних безпекових механізмів
фото з відкритих джерел
Голова Офісу президента попередив про кризу безпекових альянсів

Чинна система міжнародної безпеки більше не відповідає сучасним викликам, а існуючі безпекові альянси потребують кардинального переосмислення. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час дискусії на Міжнародному форумі «Архітектура безпеки».

За словами Буданова, світ вступив у нову безпекову реальність, у якій механізми, створені після завершення Другої світової війни та Холодної війни, дедалі частіше демонструють свою неефективність.

Він наголосив, що старої архітектури світової безпеки фактично більше не існує, а спроби ігнорувати цей факт лише створюють додаткові ризики для демократичних держав.

«Головне питання сьогодні – чи готові західні держави та їхні суспільства тверезо поглянути на світ і вийти із зони власного комфорту», – зазначив Буданов.

Окремо він звернув увагу на недоліки нинішніх міжнародних безпекових механізмів. На думку керівника Офісу президента, жоден серйозний безпековий союз не може ефективно функціонувати на принципі одноголосного ухвалення рішень, адже в критичний момент така система здатна паралізувати роботу всього альянсу.

Буданов наголосив, що небажання частини західних країн адекватно оцінити масштаби російської загрози може спонукати Кремль до подальших спроб перевірити на міцність європейські держави.

За його словами, формування нового світового порядку та нової архітектури безпеки за участі України потребує ретельного врахування всіх ризиків і помилок минулого, щоб майбутня система безпеки не виявилася неспроможною під час першої ж серйозної кризи.

«Подальший світовий порядок потребує кардинально нових підходів», – підкреслив Кирило Буданов.

Дискусія відбулася в межах Міжнародного форуму «Архітектура безпеки», присвяченого майбутньому глобальної системи безпеки та ролі України у її формуванні.

Кількість російських атак на медіа та журналістів у травні зросла майже втричі
Нові правила та штрафи для користувачів електросамокатів: зареєстровано законопроєкти
