Стрілянина у школі на Закарпатті: поліція розслідує інцидент як теракт

Слідство вважає, що підліток міг діяти під тиском невстановлених осіб

Правоохоронці кваліфікували стрілянину в навчальному закладі Чопа як терористичний акт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Як кажуть поліцейські, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру.

«Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог. Також встановлено, що використаний пістолет є шумовим, переробленим під вогнепальну зброю», – йдеться в заяві.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до її організації. Поліція також перевіряє канали комунікації, через які здійснювався вплив на неповнолітнього.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Дев’ятикласника, який влаштував стрілянину під час уроку в одній із шкіл Закарпаття, характеризують як неконфліктного та доброго учня. До цього моменту підліток не виявляв жодних ознак агресії до однокласників чи педагогів.

За словами представниці поліції, вчинок підлітка став справжнім шоком для всього навчального закладу. До інциденту хлопець мав репутацію доброзичливого та врівноваженого учня, що робить мотиви його вчинку ще менш зрозумілими для слідства.

Згодом поліція Закарпаття оприлюднила відео затримання учня, який сьогодні вранці відкрив вогонь під час занять. Як з'ясувалося, дев’ятикласник використав пістолет, поранивши свого однокласника.

Після того, як учень здійснив постріли в класі, він намагався втекти з території навчального закладу. Проте правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підлітка та затримали його. На оприлюднених кадрах видно роботу патрульних та момент фіксації правопорушника.