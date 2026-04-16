Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Стрілянина у школі на Закарпатті: поліція розслідує інцидент як теракт

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В одному з навчальних закладів Чопа учень поранив однокласника
фото: Поліція Закарпатської області

Слідство вважає, що підліток міг діяти під тиском невстановлених осіб

Правоохоронці кваліфікували стрілянину в навчальному закладі Чопа як терористичний акт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Як кажуть поліцейські, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру.

«Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог. Також встановлено, що використаний пістолет є шумовим, переробленим під вогнепальну зброю», – йдеться в заяві.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до її організації. Поліція також перевіряє канали комунікації, через які здійснювався вплив на неповнолітнього.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень здійснив постріл та поранив однокласника. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Дев’ятикласника, який влаштував стрілянину під час уроку в одній із шкіл Закарпаття, характеризують як неконфліктного та доброго учня. До цього моменту підліток не виявляв жодних ознак агресії до однокласників чи педагогів.

За словами представниці поліції, вчинок підлітка став справжнім шоком для всього навчального закладу. До інциденту хлопець мав репутацію доброзичливого та врівноваженого учня, що робить мотиви його вчинку ще менш зрозумілими для слідства.

Згодом поліція Закарпаття оприлюднила відео затримання учня, який сьогодні вранці відкрив вогонь під час занять. Як з'ясувалося, дев’ятикласник використав пістолет, поранивши свого однокласника.

Після того, як учень здійснив постріли в класі, він намагався втекти з території навчального закладу. Проте правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підлітка та затримали його. На оприлюднених кадрах видно роботу патрульних та момент фіксації правопорушника.

Теги: теракт Закарпаття школа стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua