Як отримати компенсацію за пошкоджене майно: покроковий алгоритм дій

Гроші на ремонт та сертифікати на нове житло

Від фіксації руйнувань до виплат у «Дії»: офіційні правила, ліміти компенсацій та поради експертів

Через російську агресію тисячі українців втратили житло або зазнали пошкодження своїх будинків і квартир. Для підтримки постраждалих держава запровадила та активно реалізує механізм компенсації в межах державної програми «єВідновлення».

Базовим документом, який регулює цей процес, є закон України № 2923-IX, що визначає правові та організаційні засади надання компенсації. Власники пошкодженого майна можуть отримати кошти на ремонт або житловий сертифікат за зруйновану оселю. «Главком» розповідає, як діяти за офіційним алгоритмом.

Крок 1. Зафіксуйте пошкодження

Насамперед необхідно зафіксувати наслідки руйнувань. Юридично правильна фіксація — це основа для позитивного рішення комісії:

Зробіть якісні фото та відео пошкоджень з різних ракурсів, зафіксуйте масштаб руйнувань у кожній кімнаті та ззовні будівлі.

За можливості викличте представників місцевої влади або ДСНС для складання первинного акту обстеження.

Зберіть документи, які підтверджують право власності на житло.

Важливо: Не розпочинайте масштабні ремонтні роботи до проведення офіційного обстеження комісією, якщо це не пов'язано з усуненням негайної загрози для життя та здоров'я людей чи подальшого руйнування оселі.

Крок 2. Подайте повідомлення про пошкоджене майно

Процедура подання регламентована постановою Кабміну № 381. Подати інформаційне повідомлення можна кількома способами:

Онлайн: через застосунок або портал «Дія»;

через застосунок або портал «Дія»; Офлайн: у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через нотаріуса.

У заяві необхідно максимально точно вказати адресу об'єкта, його технічні характеристики та описати характер пошкоджень.

Крок 3. Дочекайтеся обстеження комісією

Після подання повідомлення орган місцевого самоврядування (громада) формує спеціальну Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації. Фахівці проводять очний огляд пошкодженого житла.

Що визначають фахівці:

Ступінь пошкодження майна. Можливість або неможливість його відновлення. Орієнтовну вартість ремонту за затвердженим чек-листом.

Результати огляду фіксуються в офіційному акті, який вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

Крок 4. Подайте заяву на отримання виплати «єВідновлення»

Після того, як дані з'явилися в Реєстрі, потрібно подати безпосередньо заяву на грошову компенсацію. Це також робиться через «Дію» або ЦНАП.

Зверніть увагу: Для отримання коштів необхідно попередньо відкрити спеціальний рахунок «єВідновлення» (віртуальний або пластикову картку) в одному з банків-учасників програми (ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк та інші).

Наразі компенсація на ремонт поділяється на дві категорії:

Категорія А (малий ремонт): виплата до 200 тис. грн.

виплата до 200 тис. грн. Категорія Б (капітальний ремонт): виплата до 350 тис. грн для квартир і до 500 тис. грн для приватних будинків.

Крок 5. Отримайте рішення та виплату

Комісія розглядає заяву та ухвалює рішення щодо надання та розміру компенсації. У разі позитивного вердикту кошти надходять на ваш рахунок «єВідновлення».

Умови використання коштів:

Гроші можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів або оплату будівельних послуг.

Розраховуватися можна лише у тих компаній та підприємців (партнерів програми), які зареєстровані в системі «єВідновлення» за спеціальними МСС-кодами будівельної сфери.

Якщо житло знищене повністю: житлові сертифікати

У випадку повного руйнування, коли відновлення є неможливим, діє окремий механізм, визначений постановою Кабміну № 600.

Власники проходять аналогічну процедуру фіксації та обстеження, але замість грошей на ремонт отримують Житловий сертифікат в електронному вигляді (він з'являється в «Дії»). Цей сертифікат є гарантією держави на купівлю нової квартири чи будинку на первинному чи вторинному ринку в будь-якому регіоні України.

Що робити, якщо документи на житло втрачені?

Якщо правовстановлюючі документи (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності) були знищені, алгоритм дій такий:

Перевірте наявність майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо нерухомість придбана після 2013 року, дані зазвичай є в системі, і витяг можна замовити онлайн. Якщо майно зареєстроване до 2013 року, необхідно звернутися до БТІ, яке видавало документ, або до архіву місцевої ради для отримання дубліката. У крайніх випадках право власності доводиться в судовому порядку.

На що звернути увагу

Експерти Міністерства розвитку громад та територій України радять:

Невідкладно подавати повідомлення про руйнування – це прискорює чергу на обстеження.

Надійно зберігати копії всіх фото-, відеоматеріалів та актів на хмарних сховищах.

Регулярно перевіряти статус заяви в застосунку «Дія».

Користуватися виключно офіційними сервісами та не передавати персональні дані стороннім особам чи сумнівним посередникам.

Державна програма «єВідновлення» є прозорим та основним інструментом відбудови українських міст. Дотримання покрокової процедури гарантує отримання законної допомоги на відновлення вашої оселі.