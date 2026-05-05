«На уроках – українська, на перерві – російська». Омбудсменка пояснила причину

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Мовна норма діє лише під час занять, але не на перервах

У системі освіти України зберігається неоднозначна мовна ситуація: попри домінування державної мови в навчальному процесі, у неформальному спілкуванні учнів і студентів продовжує діяти російськомовна інерція. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час презентації щорічного звіту, повідомляє кореспондент «Главкома».

Українська мова є «безальтернативною» мовою викладання, і в офіційній освітній площині фіксується системне дотримання мовного законодавства.

Водночас ключовою проблемою залишається так звана «подоурочна двомовність» – ситуація, коли під час уроків використовується українська, але на перервах і в побутовому спілкуванні учасники освітнього процесу переходять на інші мови.

«На уроках – українська, на перерві діти спілкуються російською», – розповіла Івановська.

Омбудсменка охарактеризувала цю ситуацію як «інерцію минулого», яка виходить за межі формального регулювання і потребує не лише контролю, а й глибших змін у поведінкових практиках.

Нагадаємо, Олена Івановська раніше заявляла про погіршення мовної ситуації у столичних школах. За даними Державної служби якості освіти України, у Києві до 82% учнів спілкуються російською мовою на перервах, що, за оцінкою омбудсменки, свідчить про глибоко вкорінений «колоніальний маркер» та збереження стійких мовних звичок поза навчальним процесом.

До слова, у 2025 році в Україні різко зросла інтенсивність контролю за дотриманням мовного законодавства. Кількість заходів державного контролю збільшилася на 32%, а відкритих справ – на 63%. Загалом було винесено 706 постанов у справах про адміністративні правопорушення, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року.

У 2025 році українці активніше почали відстоювати мовні права – до омбудсменки надійшло 2888 скарг, майже половина з яких стосувалася сфери обслуговування. Найбільше звернень зафіксовано у Києві, а також в Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях. В офісі уповноваженої наголошують, що зростання кількості скарг свідчить не лише про наявність порушень, а й про підвищення громадянської активності та готовність захищати право на використання державної мови.

