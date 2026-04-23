СБУ зірвала теракти у школах: затримано завербованих підлітків

Російські спецслужби через соцмережі втягнули школярів у підготовку атак із вибухівкою та зброєю

СБУ та Національна поліція зірвали підготовку терактів у двох українських школах. За даними слідства, російські спецслужби завербували підлітків через спеціальні групи у соціальних мережах, які використовуються для втягування дітей у протиправну діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

фото: СБУ

Окупанти маніпулювали підлітками, використовуючи теми досягнення «справедливої мети», захисту родичів від розправи, а також «покарання винних», які нібито ображали їх у школі. Крім того, російські куратори підштовхували дітей не лише до здійснення атак, а й до самогубства після їх виконання, щоб усунути свідків.

За матеріалами справи, 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій із підручних засобів. Після цього він мав принести його до школи та підірвати під час перерви. Також підліток планував використати рушницю свого діда та мисливський ніж для нападу на однокласників.

Іншого учня викрили в Одеській області – його затримали ще на етапі вербування. За даними слідства, російська сторона планувала надіслати йому поштову посилку з вогнепальною зброєю та ножем для здійснення нападу на учнів ліцею.

фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили 15-річному фігуранту з Кіровоградщини про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – підготовка до теракту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

