Вчитель фізики з Київщини став блогером та підкорив мільйони глядачів (відео)

Вʼячеслав Стецько розповів про свою роботу вчителем фізики

Бізнесмен Вʼячеслав Стецько через повномасштабну війну змінив свою діяльність та став вчителем фізики. Тоді ж чоловік почав вести блог у мережі, де тепер розповідає про закони фізики, показує цікаві трюки, які дивляться сотні та мільйони користувачів. Про це пише «Главком» із посиланням на сюжет Радіо Свободи.

Вʼячеслав Стецько розвиває власний блог у соцмережах. Він має сторінку в Іnstagram, TikTok та канал на YouTube, де публікує навчальні та цікаві відео з фізики. Ролики вчителя збирають сотні та навіть мільйони переглядів.

Водночас сам Вʼячеслав Стецько запевняє, що не планував стати блогером. «Просто вирішив: «От сьогодні буде демонстрація, а покажу іншим». У мене було десь 400 друзів і знайомих підписано. Думаю, покажу їм, як я працюю в школі. Зняв, закинув і полетіло одразу. За 5 хвилин тисяча переглядів. Я думаю: «Хм, щось відбувається». І понеслась», – сказав учитель.

Вʼячеслав Стецько раніше мав власний бізнес, однак війна все змінила. «Я закінчив магістратуру з правом викладання. Тоді не задумувався про педагогічне, у голові була інженерія. Займався бізнесом у торгівлі, заробляв гроші. Потім почалася війна, бізнес накрився. І вже під час війни почав підпрацьовувати репетитором, робити те, що подобається», – розповів чоловік.

Після початку великої війни чоловік мав вибір: долучитися до ЗСУ, або почати вчителювати. Врешті він прийняв рішення піти працювати вчителем фізики. «Війна тягнулася, і настав момент обирати: я вчитель чи я воїн. І, звичайно, я вчитель», – пояснив Стецько.

Восени 2025 року Вʼячеслав Стецько вже почав викладати в одній зі шкіл міста Боярка, що в Київській області. Учні називають нового викладача фізики «вчителем Славою».

«Кажуть, що можна опускатися до рівня дітей або піднімати їх до свого. Я вважаю, що цих рівнів не існує – ми всі однакові люди. Просто вони молодші. Старшокласники кажуть, що я з ними на одній хвилі», – розповів вчитель.

Вʼячеслав Стецько розповів, як навчає школярів на своїх уроках фізики

Вʼячеслав Стецько зазначив, що вчить учнів не лише фізики, але й ділиться з ними своїм життєвим досвідом та водночас вчиться нового в молоді. Також вчитель намагається розкрити таланти деяких учнів.

«Поганих дітей не буває – бувають нерозкриті таланти. Довелося перевчати, щоб не було страху виходити до дошки. Мій підхід – вчитися легко. Немає нічого складного в навчанні. Те, що називають «роботою», зазвичай не люблять. А я кажу: «Я в школі». Я разом із ними – вони вчаться, і я вчуся. Ми в одному човні», – зауважує чоловік.

