Вчитель фізики з Київщини став блогером та підкорив мільйони глядачів (відео)

glavcom.ua
Вʼячеслав Стецько розповів, як став блогером завдяки вчителюванню
Вʼячеслав Стецько розповів про свою роботу вчителем фізики 

Бізнесмен Вʼячеслав Стецько через повномасштабну війну змінив свою діяльність та став вчителем фізики. Тоді ж чоловік почав вести блог у мережі, де тепер розповідає про закони фізики, показує цікаві трюки, які дивляться сотні та мільйони користувачів. Про це пише «Главком» із посиланням на сюжет Радіо Свободи.

Вʼячеслав Стецько розвиває власний блог у соцмережах. Він має сторінку в Іnstagram, TikTok та канал на YouTube, де публікує навчальні та цікаві відео з фізики. Ролики вчителя збирають сотні та навіть мільйони переглядів.

Водночас сам Вʼячеслав Стецько запевняє, що не планував стати блогером. «Просто вирішив: «От сьогодні буде демонстрація, а покажу іншим». У мене було десь 400 друзів і знайомих підписано. Думаю, покажу їм, як я працюю в школі. Зняв, закинув і полетіло одразу. За 5 хвилин  тисяча переглядів. Я думаю: «Хм, щось відбувається». І понеслась», – сказав учитель.

Вʼячеслав Стецько раніше мав власний бізнес, однак війна все змінила. «Я закінчив магістратуру з правом викладання. Тоді не задумувався про педагогічне, у голові була інженерія. Займався бізнесом у торгівлі, заробляв гроші. Потім почалася війна, бізнес накрився. І вже під час війни почав підпрацьовувати репетитором, робити те, що подобається», – розповів чоловік.

Після початку великої війни чоловік мав вибір: долучитися до ЗСУ, або почати вчителювати. Врешті він прийняв рішення піти працювати вчителем фізики. «Війна тягнулася, і настав момент обирати: я вчитель чи я воїн. І, звичайно, я вчитель», – пояснив Стецько.

Восени 2025 року Вʼячеслав Стецько вже почав викладати в одній зі шкіл міста Боярка, що в Київській області. Учні називають нового викладача фізики «вчителем Славою».

«Кажуть, що можна опускатися до рівня дітей або піднімати їх до свого. Я вважаю, що цих рівнів не існує – ми всі однакові люди. Просто вони молодші. Старшокласники кажуть, що я з ними на одній хвилі», – розповів вчитель.

Вʼячеслав Стецько розповів, як навчає школярів на своїх уроках фізики
Вʼячеслав Стецько зазначив, що вчить учнів не лише фізики, але й ділиться з ними своїм життєвим досвідом та водночас вчиться нового в молоді. Також вчитель намагається розкрити таланти деяких учнів.

«Поганих дітей не буває – бувають нерозкриті таланти. Довелося перевчати, щоб не було страху виходити до дошки. Мій підхід – вчитися легко. Немає нічого складного в навчанні. Те, що називають «роботою», зазвичай не люблять. А я кажу: «Я в школі». Я разом із ними – вони вчаться, і я вчуся. Ми в одному човні», – зауважує чоловік.

Нагадаємо, вчитель інформатики Олександр Думишинець увійшов до 50 найкращих педагогів світової премії Global Teacher Prize 2025. Минулого року він також був учасником цієї премії та дійшов до фіналу. Олександр Думишинець викладає у ПЗНЗ «Мідгард» у Києві та називає свою роботу мрією. 

