У Супрун розказали, як формуватиметься зарплата лікарів вузьких спеціальностей з 2020 року



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За словами урядовця, буде цілий набір різних видів фінансування

Точно не буде тарифної сітки, лікарі перестануть бути бюджетниками і стануть вільними найманими працівниками, - Ковтонюк

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк в інтерв’ю «Главкому» розказав, як нараховуватиметься зарплата лікарям вузьких спеціальностей з 2020 року.

За словами Ковтонюка, буде цілий набір різних видів фінансування.

«У деяких випадках будуть застосовуватися «глобальні бюджети» - це великий рамковий контракт, що передбачає виплату певної суми, розбиту на місяці, в обмін на виконання загального набору послуг. В деяких випадках будуть деталізовані контракти на кожну послугу. Для стаціонарної допомоги буде передбачена оплата за пролікований випадок: не за кожну процедуру, а за лікування у випадку хвороби «від А до Я». Ці методи об’єднує одне: оплата за кінцевий результат роботи лікарні, а не плата на її утримання», - пояснив урядовець.

Ковтонюк наголосив, що гроші від Національної служби здоров’я України буде отримувати лікарня - як юридична особа і оплачувати роботу кожного спеціаліста.

«Лікарня буде прогнозувати, скільки і яких послуг надасть. На цю суму укладатиме з НСЗУ річний контракт, а також періодичність виплат», - розповів заступник міністра охорони здоров’я.

Ковтонюк розповів, що наразі Національна служба здійснює виплати, як правило, 1-2 рази на місяць.

Урядовець зауважив, що в медзакладах точно не буде тарифної сітки. «Наприклад, лор зараз бюджетник, він знає, що в тарифній сітці у нього категорія, і він може отримувати 6,2 тис. грн і не більше, і не менше. Реформа скасовує тарифні сітки, лікарі перестануть бути бюджетниками, вони стануть вільними найманими працівниками, а їхня зарплата обговорюватиметься в їхніх договорах», - пояснив Ковтонюк і додав, що дохід лікарні залежатиме від кількості хороших лікарів.

«Це означає, якщо у лікарню приходить багато людей, то вони від НСЗУ отримають більше, ніж витратили, отже, матимуть прибуток. Цей прибуток піде на підвищення зарплати медикам, нове обладнання, ремонт, щоб привабити ще більше пацієнтів, розширити асортимент послуг», - наголосив заступник міністра охорони здоров’я.

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