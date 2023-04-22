У Тернополі попрощалися з екснардепом Олегом Барною (фото)

Поховають екснардепа 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області

Тернопіль прощається з екснардепом, старшим сержантом Олегом Барною. Він віддав своє життя 17 квітня на Донбасі, захищаючи Україну від московських окупантів. Про це передає місцеве видання «20 хвилин».

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Поминальна служба розпочалась в Університетській церкві Святої Софії Премудрості Божої, що на вул. Винниченка, о 9:00 ранку 22 квітня.

Пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко пояснив, що Олег Барна убив багато ворогів і загинув, отримавши кульове в шию: «Ми взяли цю позицію. Але Олег Барна залишився в ній навічно».

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Поховають екснардепа 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.

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Нагадаємо, Олег Барна загинув, 17 квітня під час виконання бойових завдань під Вугледаром. Йому було 56 років.

Зазначимо, що Олег Барна народився 18 квітня 1967 року, проходив службу в армії з 1985 до 1987 року. До 2014 року працював учителем математики, фізики, інформатики та допризовної підготовки у школах Тернопільської області. Колишній нардеп ще у 2015 році називав АТО повноцінною війною з Росією. Під час повномасштабного вторгнення він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Військові 68 ОЄБР Збройних сил України повідомили, що Барна був помічником гранатометника, який гідно виконував усі поставлені перед ним бойові задачі. За їхніми словами, Барна, перебуваючи у званні старшого сержанта, одним із перших погодився увійти до групи, котра здійснювала штурм позицій росіян.