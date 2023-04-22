Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Тернополі попрощалися з екснардепом Олегом Барною (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Тернополі попрощалися з екснардепом Олегом Барною (фото)
Поминальна служба відбулася в Університетській церкві Святої Софії Премудрості Божої
фото: «20 хвилин»

Поховають екснардепа 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області

Тернопіль прощається з екснардепом, старшим сержантом Олегом Барною. Він віддав своє життя 17 квітня на Донбасі, захищаючи Україну від московських окупантів. Про це передає місцеве видання «20 хвилин».

Поминальна служба розпочалась в Університетській церкві Святої Софії Премудрості Божої, що на вул. Винниченка, о 9:00 ранку 22 квітня.

Пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко пояснив, що Олег Барна убив багато ворогів і загинув, отримавши кульове в шию: «Ми взяли цю позицію. Але Олег Барна залишився в ній навічно».

Поховають екснардепа 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, Олег Барна загинув, 17 квітня під час виконання бойових завдань під Вугледаром. Йому було 56 років. 

Зазначимо, що Олег Барна народився 18 квітня 1967 року, проходив службу в армії з 1985 до 1987 року. До 2014 року працював учителем математики, фізики, інформатики та допризовної підготовки у школах Тернопільської області. Колишній нардеп ще у 2015 році називав АТО повноцінною війною з Росією. Під час повномасштабного вторгнення він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Військові 68 ОЄБР Збройних сил України повідомили, що Барна був помічником гранатометника, який гідно виконував усі поставлені перед ним бойові задачі. За їхніми словами, Барна, перебуваючи у званні старшого сержанта, одним із перших погодився увійти до групи, котра здійснювала штурм позицій росіян.

Теги: Олег Барна війна Тернопіль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На церемонії були присутні рідні, близькі, колеги загиблих героїв
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Вчора, 14:25
У Києві пройшло прощання із загиблим Олегом Барною (відео)
У Києві пройшло прощання із загиблим Олегом Барною (відео)
Вчора, 11:48
Олег Барна не дожив до свого 56-річчя всього один день
Виконав бойове завдання, проте заплатив життям: нові подробиці загибелі екснардепа Барни
19 квiтня, 10:32

Суспільство

У Тернополі попрощалися з екснардепом Олегом Барною (фото)
У Тернополі попрощалися з екснардепом Олегом Барною (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо льотчика Олександра Чуйка
Хвилина мовчання: згадаймо льотчика Олександра Чуйка
Безкоштовні послуги «Укрзалізниці», про які ви могли не знати
Безкоштовні послуги «Укрзалізниці», про які ви могли не знати
Хмарно з проясненнями і незначні дощі: прогноз погоди на 22 квітня
Хмарно з проясненнями і незначні дощі: прогноз погоди на 22 квітня
22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Україна активно готує бригади та підрозділи. Звернення президента (відео)
Україна активно готує бригади та підрозділи. Звернення президента (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
11K
Масштабна повітряна тривога тривала 30 хвилин
9732
22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6571
На фронті загинув відомий адвокат
5757
Президент підписав закон про деколонізацію
5010
Відомий тренер розказав, як міністр спорту погрожував йому відправкою на фронт

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Сьогодні, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Вчора, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Вчора, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту