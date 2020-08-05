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    Баскетбольний клуб розірвав контракт з гравцем, який не вірить у коронавірус

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    Джошіко Сайбу зрозумів, що сумніватися в коронавірусі - то не є добре - Баскетбольний клуб розірвав контракт з гравцем, який не вірить у коронавірус
    Джошіко Сайбу зрозумів, що сумніватися в коронавірусі - то не є добре
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    «Телеком Баскетс» скористався пунктом про «порушення умов поточного трудового договору в статусі професійного спортсмена»

    Клуб «Телеком Баскетс», який виступає в Бундеслізі, розірвав контракт з гравцем Джошіко Сайбу за поширення теорій змови про коронавірус та участь у демонстрації, яка відбулася в Берліні 2 серпня. Про це повідомляє Bild з посиланням на генерального директора клубу Вольфґанґа Відліха.

    Сайбу став гравцем «Телеком Баскетс» влітку 2019 року. Клуб скористався пунктом в контракті баскетболіста, який пов'язаний з «порушеннями умов поточного трудового договору в статусі професійного спортсмена».

    При цьому в «Телеком Баскетс» заявили, що клуб, як і інші учасники Бундеслізі, «ретельно працюють над планами дотримання гігієни і безпеки глядачів на наступний сезон і дотримуються принципів з охорони праці для гравців».

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    баскетбол коронавірус Джошіко Сайбу «Телеком Баскетс»
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