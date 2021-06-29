У відомого екснардепа померла мати (фото)

Прощання відбудеться на Байковому цвинтарі в четвер о 12:00

У колишнього народного депутата Андрія Павловського померла мати. Про це Павловський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні пішла на небеса моя мама Павловська Людмила Михайлівна, там на неї чекає коханий чоловік, мій батько Павловський Михайло Антонович...», - написав нардеп.

Він також повідомив, що прощання відбудеться на Байковому цвинтарі в четвер о 12.00 в ритуальному залі.

Павловський також опублікував фотографію матері з батьком.

До речі, у Львові помер 23-річний чоловік, який брав участь у Львівському півмарафоні.

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